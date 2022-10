Da quanto si apprende, la fidanzata del trapper avrebbe svelato a Baby Touché, rivale di Simba La Rue, i particolari per mettere in atto l’agguato del 16 giugno a Treviolo

La fidanzata di Simba La Rue è un’attrice hard e ha 31 anni. Secondo l’accusa, la notte del 16 giugno scorso, a Treviolo (Bergamo), era in macchina con il trapper suo fidanzato, il cui vero nome è Mohamed Lamine Saida, che poi sarebbe stato accoltellato dalla gang del rivale “Baby Touché”.

Non sarebbe stato un caso che l’attrice hard B.B., fidanzata con Simba La Rue, si trovasse lì, secondo l’accusa. Sarebbe stata lì per attirare in trappola il compagno trapper. Simba la Rue era stato colpito con dieci fendenti nella parte destra del suo costato, poi al collo e al volto. A colpirlo, secondo quanto avrebbe raccontato la pornostar, B.B., sarebbero stati in tre. Da quanto hanno spiegato alcuni conoscenti in comune, la relazione tra il trapper e la donna non era occasionale ma continuativa.

Quel giorni i due erano stati assieme per locali, poi il trapper, a bordo della sua Mercedes era diretto verso la casa della compagna. D’un tratto, l’assalto. Che non sarebbe potuto fallire, dato che la donna, bergamasca, aveva svelato ogni particolare per localizzare in modo esatto l’obiettivo.

Della relazione tra il trapper e la pornostar ci sono indizi anche nei divieti che il giovane ha violato quando si trovava in comunità. Prendeva in prestito dei telefonini, dallo staff del posto e anche da una suora, o li prendeva di nascosto, per contattare la fidanzata.

In passato, la donna avrebbe anche denunciato tramite social di aver subìto percosse dal fidanzato. Nelle intercettazioni tra B.B. e il trapper, come riporta Milano Today, dopo la violenta aggressione subita da quest’ultimo, lei avrebbe detto di non sapere niente riguardo le modalità dell’agguato, ma avrebbe confessato di essere entrata in contatto con la gang rivale del suo compagno.

In un’inchiesta non semplice, con pochi elementi da cui partire, i militari di Bergamo sono riusciti a rimettere i vari tasselli al proprio posto.

Baby Gang e Simba La Rue in manette

Nel frattempo, polizia e carabinieri hanno arrestato Baby Gang e Simba La Rue in un blitz in cui sono coinvolti in 11. Le accuse, a vario titolo, sono di rissa, lesioni, rapina e porto illegale di arma da sparo.