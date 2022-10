Gravissimo incidente sull’autostrada A4: si contano sei morti

Un terribile incidente nella zona di Venezia sulla carreggiata in direzione Trieste, un furgone che trasportava sette persone è finito sotto il rimorchio di un tir. Inutili i soccorsi, non si conoscono le condizioni dell’unico sopravvisto alla strage.

Un drammatico incidente si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada A4 nella zona dello svincolo di San Donà- Noventa e di Cessalto, vicino Venezia nella carreggiata in direzione Triste. Secondo quanto riferisce Autovie Venete ci sono sei vittime, la dinamica sembra essere quella in cui un furgone con a bordo sette persone sia finito sotto il rimorchio di un camion.

Probabilmente il conducente non si è accorto del tir che lo precedeva fermo in mezzo alla coda e così si è verificato lo scontro dove il mezzo è finito sotto al tir, l’incidente è avvenuto nella corsia centrale. I sei sono deceduti nell’impatto mentre non si conosce la condizione di salute dell’unico sopravvisto. Cinque delle sei vittime sarebbe originare di Riccione. Dopo l’incidente e la richiesta di aiuto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 ma per le persone coinvolte non c’ stato nulla da fare. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco di San Donà di Piave, Mestre e Portogruaro.

L’autostrada è stata chiusa per permettere alle forze dell’ordine e ai tecnici di mettere in condizioni di sicurezza la carreggiata, attualmente il traffico viene deviato con uscita obbligatoria a San Donà, chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste. Si segnalano anche rallentamenti e i pannelli a messaggio variabile a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4/A28 nel Nodo di Portogruaro. Sul posto ci gli agenti della Polizia stradale gli ausiliari del traffico della concessionaria Autovie Venete.