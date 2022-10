Inzaghi tira un sospiro di sollievo ma non è finita qui, ecco il resoconto di Zhang

L’Inter offre un nuovo bonus a Simone Inzaghi dopo l’inaspettata vittoria di Champions League contro il Barcellona di Xavi.

Nella notte di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi si scuote e riesce incredibilmente a battere il temibile Barcellona di Lewandowski, Dembélé e Raphinha.

Una notte in cui il popolo interista e la squadra si sono compattati, combattendo uniti contro un avversario storico e difficilissimo. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi sono tornati a rendere come un tempo, con De Vrij che non ha concesso palloni a Lewandowski, Skriniar e Bastoni attentissimi sugli attaccanti blaugrana e un Dimarco in versione totale che serve anche l’assist ad un Calhanoglu tuttocampista.

I nerazzurri si presentano con Onana tra i pali e senza Brozovic e Lukaku, ancora ai box. Davanti c’è Correa insieme a Lautaro, in mezzo al campo Asllani siede in panchina, insieme al turco giocano Mkhitaryan e Barella.

Ed è proprio Calhanoglu a spaventare il Barca dopo appena 6′ di gioco con un destro da 40 metri che porta al grande intervento di Ter Stegen. Al 17′ c’è l’unico pallone toccato da Lewandowski, una ciabattata dal limite dell’area che non preoccupa Onana.

L’Inter si difende ma attacca anche, dopo il tiro al volo di Dimarco ribattuto dalla difesa di Xavi arrivano due occasioni in cui la sfortuna ci mette lo zampino. Prima il rigore non dato per fuorigioco millimetrico, poi il gol annullato a Correa, anche questo per offside. I nerazzurri però passano in vantaggio alla fine del primo tempo con un preciso destro di Calhanoglu su assist di un Dimarco scatenato.

Nella ripresa i catalani spingono fortissimo. Prima Dembélé costringe Onana al grande intervento anche con l’aiuto del palo, poi al 66′ arriva il pareggio di Pedri. Il gol è però viziato da un fallo di mano di Ansu Fati, e viene dunque giustamente annullato. L’Inter ci prova in ripartenza ma i blaugrana fanno buona guardia e reclamano un calcio di rigore al 92′ per un fallo di mano di Dumfries. Le immagini però non danno una risposta chiara e dunque l’arbitro lascia giocare.

Bonus giocato al meglio

Con la partita della vita Simone Inzaghi si salva da un esonero che sembrava ormai pronto. L’ex allenatore biancoceleste è ora chiamato dalla società e dai tifosi a dare una svolta anche al campionato, con la prossima sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, prima del ritorno del Camp Nou che con ogni probabilità deciderà la qualificazione agli ottavi di Champions.

I tifosi nerazzurri tutti si augurano che la scintilla della partita di Champions possa servire come la vittoria all’Allianz Stadium lo scorso anno contro la Juventus, che rialzò i nerazzurri da un periodo di crisi fortissimo. E magari anche il ritorno dall’infortunio di Lukaku potrà aiutare in tal senso, dando nuova linfa all’attacco interista.