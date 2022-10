Mourinho sorprende tutti, ecco cosa è successo pochi minuti dopo il fischio finale di Inter-Roma lo scorso sabato.

Dopo due settimane di congedo dagli impegni di campionato, si è finalmente tornati a parlare di calcio giocato, alla luce di una ripresa che era stata tanto attesa e che catalizzerà un ciclo di impegni non poco importante.

Questo soprattutto alla luce della singolarità della corrente stagione, contraddistinta dall’ormai noto e famoso mondiale ad interim che sarà in grado di rappresentare l’ennesima novità ed elemento di imprevedibilità in una stagione già ricca di insidie e cambiamenti durante il suo stesso svolgimento.

Dopo i quindici gironi di pausa per le Nazionali, tutte le squadre sono nuovamente scese in campo, pronte a tuffarsi in un ciclo ravvicinato di impegni importantissimi non solo in Serie A ma anche nelle competizioni europee. Il piano resta quello di ottenere quanti più punti possibile al fine di chiosare questa prima parentesi in modo sereno e tranquillo.

Soprattutto, al fine di riprendere il secondo momento della stagione, postumo all’evento Fifa negli Emirati, con un buon bottino da implementare fino a fine stagione per centrare gli obiettivi stagionali. Pur essendo molto presto, questa fase ci ha già dato le prime e preziose indicazioni, soprattutto alla luce di sorprese e rivelazioni come, rispettivamente, Atalanta e Udinese.

Mourinho sorprende tutti dopo Inter-Roma: ecco cosa è successo

A ciò si aggiungano anche le inattese difficoltà di Inter e Juventus nonché lo splendido stato di un Napoli bistrattato mediaticamente durante il calciomercato estivo. Come dicevamo, è questa una fase ancora troppo preliminare per i primi giudizi o bilanci, anche in casa Roma.

Un po’come sovente le accade, la squadra di Mourinho si è distinta per una non grande continuità, al netto della speranza capitolina di inanellare una buona serie di risultati fino a metà novembre, spinti dall’entusiasmo della vittoria esterna di San Siro lo scorso sabato, proprio contro gli uomini di Inzaghi.

Lasciando che siano i terreni di gioco a sentenziare, ci limitiamo qui a ricordare quanto avvenuto dopo il fischio finale della sfida di Mourinho contro il suo passato. A pochi minuti dalla vittoria in rimonta siglata Dybala e Smalling, lo Special One si è infatti fermato a dialogare con un tifoso dell’Inter non vedente. Simpatico quanto educato e dolce lo scambio di battute del tecnico con il giovane, cui José ha voluto regalare anche una maglia della Roma. Piccoli momenti che rendono questo sport ancora più bello.