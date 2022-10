Si sente male mentre è in videoconferenza: muore di fronte ai colleghi

Il drammatico episodio è avvenuto a Cividale del Friuli. L’uomo stava facendo una videoconferenza.

Un uomo è deceduto in videoconferenza di fronte ai colleghi. Hanno visto che si sentiva male e si accasciava sotto i loro occhi nel corso della videocall a cui avevano preso parte persone provenienti da tutto il Paese.

Due persone, una campana e l’altra veneta, hanno chiamato i soccorsi, segnalando allo staff Sores che cosa stesse effettivamente succedendo. Agli operatori hanno spiegato chi fosse la persona che si era sentita male ma poi nessuno è riuscito a dare ulteriori info, come dove abitasse o il luogo in cui fosse in quel frangente.

Facendo una rapida ricerca in anagrafica, hanno rintracciato la residenza ufficiale dell’uomo che si era sentito male ed era nel Cividalese. Da Cividale del Friuli, quindi, hanno mandato subito un’ambulanza.

Una volta sopraggiunti in loco, i soccorritori hanno capito che si trattava della casa dei genitori dell’uomo e che la persona che si era sentita male abitava, invece, in un altro paese, dalle parti di Udine.

A quel punto, i soccorritori, su indicazione dei genitori, hanno mandato un’ambulanza da Udine, ma una volta giunti nell’abitazione da cui il 32enne era in videocall, lo hanno trovato senza vita e per lui, purtroppo, non è stato possibile far nulla se non, per l’appunto, constatarne il decesso.