Si siede su una panchina e muore sotto gli occhi dei passanti, in piazza

Un uomo è morto sotto gli occhi di coloro che passavano a Collepasso, in provincia di Lecce. Ecco che cosa è successo

Tragedia a Collepasso (Lecce). Un uomo di 69 anni, senegalese, si è sentito male e si è accasciato a terra, morendo. Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorritori, non è stato possibile salvarlo.

Da quanto riportano alcuni testimoni, l’uomo era in piazza Dante, non lontano dall’entrata del Comune, quando tutto d’un tratto si è accasciato ed è stramazzato al suolo. Erano circa le 8:30 e l’anziano, che soffriva di problemi al cuore, alcuni minuti prima era stato in un laboratorio di analisi per eseguire una serie di controlli.

Lo scorso giovedì lo avevano ricoverato in nosocomio, a “Città di Lecce”, dove aveva effettuato una coronarografia e poi lo avevano dimesso domenica, in attesa di eseguire un’operazione di angioplastica.

Poi, il terribile dramma: il 69enne, dapprima si è seduto su una panchina in piazza e poi, una volta che si è alzato, è caduto a terra esanime. Nonostante i soccorsi siano giunti sul posto in modo rapido, per l’uomo non è stato possibile far nulla. Sul posto sono intervenuti la figlia, il genero e il nipote dell’uomo, che abitano tutti a Collepasso.