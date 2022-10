A cena senza veli, Chiara Ferragni: il look in semi-topless e choc | La reazione dei social

Chiara Ferragni sempre più audace sui social: l’influencer, moglie di Fedez, si è presentata a cena a Parigi in quasi topless. Ecco lo scatto.

Chiara Ferragni è oggi uno dei volti più noti dei social a livello mondiale: influencer, imprenditrice digitale, creatrice del marchio The Blond Salad, ha oltre 25milioni di seguaci su Instagram. Sposata con il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, i due rappresentato una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo.

Fedez e Chiara Ferragni hanno due figli, anche loro – nonostante la giovanissima età – molto famosi sui social: Leone e Vittoria. Recentemente, l’influencer e il rapper milanese, hanno rivelato di aver acquistato un nuovo attico, sempre in zona City Life a Milano

Lo scatto di Chiara Ferragni

L’influencer, negli ultimi tempi, ha pubblicato scatti sui social sempre più audaci, tra i quali diversi un completo topless. Recentemente, Chiara Ferragni è stata una delle grandi star della Parigi Fashion Week. Proprio in quest’occasione, la Ferragni ha sfoggiato diversi look, tra i quali questo per una cena: l’influencer indossa soltanto una giacca senza veli, con pantaloni lunghi, tutto total black. Bellissima, Ferragni ha incantato i suoi followers, ma non tutti hanno elargito complimenti nei suoi confronti.

C’è chi ha scritto: “Così troppo”, e chi invece ha puntato il dito contro Chiara Ferragni: “Ricordati che sei una mamma”. Non è la prima volta che l’influencer finisce nel mirino di alcuni haters, ma la moglie di Fedez ha sempre risposto che vestirà come meglio crede, prendendosi gli applausi dei social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni alla conquista della tv

Come detto, Chiara Ferragni, per la prima volta, sarà alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2023, in onda dal 6 all’11 febbraio in prima serata su Rai Uno. L’influencer e imprenditrice digitale è stata fortemente voluta da Amadeus, conduttore e direttore artistico.

A quanto pare, stando ai rumors, la trattativa per portare Chiara Ferragni al Teatro Ariston di Sanremo sarebbe stata avviata anche l’anno scorso, ma sarebbe poi tutto saltato a causa del mancato accordo sul compenso. Ma quanto guadagnerà? Stando alle indiscrezioni, una cifra vicina ai 100mila euro per le due serate. Ferragni, per scelta personale, si è vista davvero poco in televisione in questi anni, salvo qualche sporadica presenza e la serata dedicata al documentario Chiara Ferragni Unposted, andata in onda su Rai Due con l’intervista rilasciata a Simona Ventura.