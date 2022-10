Barbara D’Urso, vestito corto in pelle: gambe mozzafiato a 63 anni

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, ha incantato i social con alcuni scatti mozzafiato pubblicati sui social: eccola in tutta la sua bellezza.

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, è certamente uno dei volti più noti – e chiacchierati – del piccolo schermo nostrano, attualmente al timone del talk pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio Cinque. Nonostante i rumors dell’estate, la conduttrice è stata confermata al timone del programma.

Si era infatti parlato con insistenza di un clamoroso addio, ma la realtà è molto diversa. Mediaset ha dimostrato ancora una volta di credere molto nella conduttrice che continua a macinare share, in un continuo testa a tesa con Alberto Matano e la Vita in Diretta per lo scettro della fascia pomeridiana del piccolo schermo.

Gli scatti di Barbara D’Urso

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, che regala spesso scatti mozzafiato ai suoi tantissimi followers, ha pubblicato alcune foto in cui si mostra tutta la sua bellezza. Barbara D’Urso, che indossa un vestito corto, sopra le ginocchia, in pelle completamente nero e un giubbotto. La presentatrice Mediaset – che indossa dei stivaletti neri – mostra in bella vista le gambe: a 63 anni, la Carmelita nazionale è in forma strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

L’intervento di Barbara D’Urso sul caso Bellavia

L’addio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 7 ha aperto un dibattito pubblico, importante e doloroso. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, come sappiamo, dopo aver parlato pubblicamente dei suoi problemi mentali, è stato messo all’angolo e bullizzato da alcuni concorrenti del programma. Non sono tardate ad arrivare i provvedimenti nei confronti dei responsabili, ma per molti questi sono stati pochi.

Barbara D’Urso, che nella trasmissione Pomeriggio Cinque parla spesso del GF Vip 7, ha commentato con queste parole la vicenda: “Marco è una persona molto sensibile che io conosco. Nella casa del GF Vip non è stato aiutato, anzi. […] Marco è venuto un po’ di volte nelle mie trasmissioni. Una volta parlando del figlio si emozionò molto. L’ultima volta disse che aveva dedicato i suoi ultimi 13 anni solo a suo figlio. (…) Uno il cuore o ce l’ha o non ce l’ha. Se uno ha questa indole questa è. E purtroppo per loro esce fuori. Io ne ho condotte di edizioni di Grande Fratello e so cosa succede là dentro. Lì dentro alla fine esce quello che sei. Come quando stai in barca, tanto amici, tanto adorati e alla fine esce tutto. Ti puoi nascondere quanto vuoi ma poi esce tutto. E alla fine con Marco sono uscite delle personalità”.