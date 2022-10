Ibrahimovic e Berlusconi scatenano i tifosi con una foto: “Futuro da scrivere”

Ibrahmovic e Berlusconi posano insieme e scatenano i tifosi. Ecco cosa è successo in queste ultime ore, tutti increduli quanto speranzosi.

Viviamo ormai in una fase dove i social sono in grado di assumere spessore e importanza ben più ampie rispetto a quanto meritino davvero. Al netto del grande progresso, il mondo social presenta da sempre profondi lati oscuri, soprattutto in un mondo sovente sotto la luce dei riflettori e nel quale ogni singola pubblicazione o affermazione rischia di essere estrapolata o mal interpretata. Non mancano certamente gli esempi del passato, coinvolgenti calciatori o ex tali ma, più in generale, anche personaggi del mondo dello spettacolo non necessariamente legati allo sport.

Restando su Ibrahimovic e Berlusconi, sappiamo bene quello che sia il rapporto tra i due, alla luce del passato storicamente milanista di Silvio, presidente del famoso e grande Milan nel quale aveva militato anche il primo Zlatan. Raggiunta ormai una certa età, Ibra continua comunque a rappresentare uno degli elementi più importanti di una squadra alla quale ha fatto ritorno a inizio 2020, apportandovi non solo grandi qualità calcistiche ma anche una mentalità che tanto era mancata agli uomini di Pioli, cresciuti non poco proprio sotto l’egida di mister Stefano.

“Futuro tutto da scrivere”: la foto di Ibrahimovic e Berlusconi che fa discutere i social

Da qualche tempo, però, Zlatan è fermo ai box, a causa di un infortunio che lo ha costretto a sottoporsi a intervento chirurgico e che lo vedrà lontano dal prato verde per ancora del tempo. Questo non impedisce comunque lui di essere grande protagonista, come evidenziato dalla sua copiosa e costante presenza allo stadio, fondamentale per corroborare la consapevolezza di una rosa importante ma attualmente vivente un momento non facilissimo, soprattutto a livello europeo.

Andando alla famosa pubblicazione social, ha colpito lo scatto pubblicato da Zlatan in compagnia di Silvio Berlusconi, reduce da un momento delicato quanto importante come quello delle elezioni ma non per questo poco attento anche alle questioni calcistiche del suo Monza. E chissà che la famosa foto non possa essere anche un riferimento ad un futuro biancorosso per Zlatan. Quest’ultimo ha infatti postato con l’aristocratico di Arcore, scrivendo una frase accattivante quanto emblematica e criptica. “La storia non si cancella… Ed il futuro è ancora da scrivere…”. Da vedere cosa quest’ultimo riserverà ad entrambi.