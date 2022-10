Guai pesantissimi per Ten Hag: furiosa lite nello spogliatoio, protagonisti due top player

I guai per Erik Ten Hag sembrano non finire mai: la furiosa lite nello spogliatotio finisce sui giornali, protagonisti due top player.

Il tecnico del Manchester United, oltre ai problemi relativi al campo, dovrà ora risolvere la grana nata in spogliatoio: protagonisti dell’accesa discussione due top player dei Red Devils.

Le ultime stagioni di Premier League hanno segnato un evidente ed inesorabile calo di uno dei club più storici del calcio inglese: il Manchester United.

I Red Devils, terminata la lunghissima e vincente storia con Sir Alex Ferguson, hanno iniziato una lunga fase di calo, con leggeri picchi di vittorie, che ha portato, nelle ultime tre stagioni, alla disfatta dei rossi di Manchester. L’arrivo di Erik Ten Hag sembrava poter dare nuova linfa al club, ma a giudicare dal complesso avvio di stagione, almeno fino ad ora, le cose non sono andate come previsto.

Dalla grana Cristiano Ronaldo alle pesanti sconfitte come quelle contro il Brentford e, più recentemente, nel derby contro il Manchester City, l’annata 2022/23 dello United non sembra promettere eccessivi passi in avanti rispetto al recente passato.

Come se non bastasse, proprio nell’intervallo della gara contro i cugini Citizens, nello spogliatoio dei Red Devils è andata in scena una furibonda lite con due top player protagonisti, ecco chi.

I due giocatori urlano contro i compagni, Ten Hag osserva in silenzio: clima surreale nello spogliatoio

Il Manchester United che si presentava all’Etihad per il derby contro il City, almeno sulla carta, non partiva battuto, questo grazie all’ottima serie di risultati arrivati nell’ultimo mese e, soprattutto, alla nuova fiducia apparente ritrovata da alcuni interpreti chiave della squadra.

La realtà del campo ha raccontato all’opposto di una partita largamente dominata da Haaland e compagni in grado di chiudere il primo tempo già sul 4-0, un risultato pesante che ha fatto arrabbiare due top player dei Red Devils il cui sfogo è già su tutti i giornali.

Protagonisti delle urla contro gli altri giocatori sono stati Bruno Fernandes, il capitano del Manchester, e Lisandro Martinez, centrale argentino arrivato in estate dall’Ajax. I due, con l’accordo dell’allenatore, hanno rimproverato duramente i compagni nella speranza, parzialmente vana, di ottenere da loro una reazione sul campo.

Sebbene la situazione sembra essere già rientrata, si tratta dell’ennesimo episodio che non lascia tranquilli i tifosi dello United, le prossime gare saranno già fondamentali per determinare il percorso dei ragazzi di Ten Hag che dovranno subito dimenticare la brutta gara contro Guardiola.