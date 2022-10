Napoli, giocatori infuriati con l’Ajax dopo la vittoria: quello che è successo è vergognoso

Subito dopo la partita di Champions League l’Ajax si è reso protagonista di un episodio a dir poco vergognoso che ha fatto infuriare i giocatori del Napoli: ecco cosa è successo.

La squadra di Spalletti ha dominato il match portando a casa la terza vittoria su tre nel girone: ormai gli ottavi di finale sono a un passo.

È un Napoli incredibile quello visto fino a ora e non solo in Italia ma anche in Europa. I partenopei hanno completamente demolito una squadra abituata a grandi palcoscenici ma che ieri non non ci ha capito niente dall’inizio alla fine: l’Ajax. Nonostante il gol iniziale di Kudus e la spinta dell’Amsterdam Arena, gli uomini di Schreuder sono dovuti soccombere a una squadra che fino a ora sembra imbattibile.

C’è stata gloria per quasi tutti i giocatori chiave a partire da Raspadori, autore di una doppietta e sempre più dentro agli schemi di gioco di Spalletti. È andato a segno anche il capitano, Giovanni Di Lorenzo, ormai diventato un vero e proprio leader per i propri compagni. Dopo i due gol contro il Liverpool è tornato a esultare anche Zielinski, giocatore completamente rigenerato rispetto alla scorsa stagione. E poi ancora altri due nuovi acquisti: il solito Kvaratskhelia, al primo timbro in Champions League, e Giovanni Simeone.

Insomma, i giochi del girone sembrano ormai fatti: con un’altra vittoria al Maradona il Napoli staccherebbe già il pass per gli ottavi di finale. Una serata magnifica è stata però rovinata da un atteggiamento a dir poco vergognoso del club olandese, che al termine della partita ha mandato su tutte le furie giocatori e tifosi partenopei: ecco cosa è successo.

L’Ajax perde anche negli spogliatoi: ecco cosa è accaduto al triplice fischio dell’arbitro

Se pratichi uno sport, a maggior ragione a livello professionistico, sai che la sconfitta fa parte del gioco e che bisogna accettarla per migliorarsi. Evidentemente in casa Ajax ciò non è successo, e ciò che è accaduto è invece una dimostrazione vergognosa di quello che dovrebbe essere alla base di tutto: il fairplay.

In un video pubblicato da CalcioNapoli24 si vede infatti un membro dello staff di Spalletti dirigersi verso lo spogliatoio olandese con alcune maglie dei giocatori del Napoli. Il motivo è semplice: come di prassi al termine delle partite le due squadre usano scambiarsi le divise in segno di rispetto. “Sono quattro di loro, con chi capita. Se c’è Blind sì”, dice al magazziniere dei Lancieri che prende le maglie portandole dentro.

Subito dopo il membro dello staff dell’Ajax riesce per riconsegnare le magliette, suscitando lo stupore del collaboratore del Napoli: “Ah, nessuno vuole cambiare?”, “No, no”, “Va bene”. Una scena tristissima e ripresa dalle telecamere che ha lasciato tutti sbalorditi.