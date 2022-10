Intervento immediato della Roma e difesa tempestiva da parte del club. Tutta “colpa” di Francesco Totti, ecco cosa è successo.

Dei giallorossi e dello storico capitano con la numero dieci si parla ormai da tempo, anche se per motivi diversi. Da quando José Mourinho siede sulla panchina della Roma è innegabile che vi sia stata una crescita esponenziale dell’attenzione mediatica rivolta ad un squadra sicuramente importante già prima ma il cui status, oltre che dalla recente vittoria europea, non può che essere stato corroborato anche dalla presenza di un tecnico così importante e carismatico.

Merito anche del modo di fare di quest’ultimo, soprattutto dal punto di vista di una comunicazione nel cui ambito ha sempre dimostrato di essere il numero uno, alla luce anche di una capacità di adattarsi al tempo che scorre e all’imporsi progressivo delle nuove tecnologie.

Basti pensare al suo modo di usare i social, come emerso anche dalle pubblicazioni Stories pochi minuti dopo la vittoria di Dybala e colleghi in quel di Milano. Parlando invece di Totti, al di là del fascino e dello spessore di un giocatore e di una figura così importante, il nome di Francesco sta ultimamente riecheggiando soprattutto a causa delle vicende personali che hanno coinvolto la famiglia e l’ormai nota separazione da Ilary Blasi.

Il Monza tira in ballo Totti: risposta e difesa immediata della Roma

A far discutere particolarmente in queste ultime ore è stato però il siparietto social venutosi a creare su Twitter in seguito ad una singolare pubblicazione del Monza. La squadra brianzola aveva vissuto fino a qualche settimana fa non poche difficoltà, alla luce di un’impossibilità nel saper dare degna prosecuzione al lavoro di Stroppa in cadetteria. Esonerato il tecnico e giunto Palladino, Petagna e colleghi hanno già vinto due gare, imponendosi dapprima sulla Juventus e poi in modo rotondo in quel di Genova contro la Sampdoria.

La trasferta di Marassi, in particolar modo, è stata contraddistinta dal gran gol di Sensi, arrivato al novantesimo e non condito da esultanze alla luce della recente esperienza ligure dell’ex Inter. La seconda rete è stata invece di Gianluca Caprari, distintosi per un tiro che i biancorossi hanno poi paragonato al sinistro di Francesco Totti in quello stesso stadio e nella stessa porta. Il riferimento è al noto e clamoroso gol del capitano contro la Sampdoria, annoverato dai più come tra i migliori della gloriosa carriera del 10.

Immediata e simpatica la risposta del club sotto il post del Monza, con la pubblicazione della nota GIF di Peter Griffin che ripete la parola “Momento”, come a voler sottolineare in modo leggero e ironico la forse esagerata ma sicuramente sorniona comparazione.