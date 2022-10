Donnarumma ritorna sul passato: quel retroscena non dimenticato fa ancora discutere

Sempre protagonista quando indossa l’azzurro della nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma ha fatto autocritica su alcuni errori che non è riuscito a dimenticare.

Il portiere del Paris Saint Germain è risultato tra i migliori in campo contro l’Ungheria.

La sua prestazione ha permesso all’Italia di Roberto Mancini di accedere alle Final Four di Nations League.

Super Gigio in nazionale: con lui la porta è al sicuro

Che Gianluigi Donnarumma fosse un predestinato lo si era intuito da quando Sinisa Mihajlovic, al tempo tecnico del Milan, lo aveva fatto esordire nonostante la giovanissima età. Anno dopo anno, tra i pali dei rossoneri, Gigio si è fatto trovare pronto e al momento dell’addio di un mostro sacro come Buffon, il testimone non poteva che andare a lui.

Quasi sempre autore di buone prestazioni, Donnarumma è riuscito anche a superare le polemiche createsi intorno al suo mancato rinnovo e a chi lo etichettava come mercenario. Il punto più alto della sua carriera azzurra, fino ad ora, è stato ovviamente EURO2020 dove difendendo i pali dell’Italia si è laureato Campione d’Europa con annesso premio di miglior giocatore della competizione. Adesso un’altra prestazione maiuscola ha permesso agli azzurri di vincere il girone di Nations League e accedere così alle Final Four.

Non manca l’autocritica: certi errori si fatica a dimenticarli

Intervistato proprio subito dopo il match della Puscas Arena, il portiere azzurro ha mostrato entusiasmo per aver contribuito con parate decisive ad avere la meglio su una sorprendente Ungheria. Entusiasmo da cui l’Italia ha bisogno di ripartire per dimenticare la ferita aperta dalla mancata qualificazione al mondiale e, per questo, Gigio suona la carica e dichiara di voler vincere la Nations League.

Nonostante la buona prestazione, però, Gigio fa mea culpa su alcuni errori da non ripetere, ecco le parole di Donnarumma: “La mia prestazione? A volte può capitare un errore e per noi portieri è dura – ha spiegato – Poi può capitare purtroppo come a giugno dove ho fatto un errore che non dovevo fare. C’ho lavorato, ne abbiamo parlato col preparatore. Purtroppo può capitare ma non deve capitare. Era una partita già in discesa e l’ho ammazzata.”

Il portiere del PSG si riferisce al match contro la Germania, unica sconfitta in Nations League dell’Italia, dove un errore di Donnarumma in occasione della doppietta di Timo Werner ha spianato la strada al 5-2 finale dei tedeschi.