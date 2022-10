Harry e Meghan, arriva il clamoroso addio: tutto finito

Per la coppia formata da Harry e Meghan vi è una novita in arrivo, pronta infatti una nuova casa, andiamo a vedere quanto costerà ai Sussex l’abitazione presso cui andranno a vivere e dove si troverà.

Nel 2016 avvenne l’incontro tra il Principe e l’attrice statunitense, nel giro di un anno la loro relazione diventa ufficiale, fino alla decisione da parte della coppia di convolare a nozze qualche mese dopo, ma la situazione con il resto della Famiglia Reale all’improvviso precipita.

Fino alla decisione nel gennaio del 2020, quando la pandemia si era diffusa in Cina ma non ancora nel resto del mondo, di lasciare Buckingham Palace e di non dipendere più dalla Monarchia.

In un primo momento, i duchi decisero di trasferirsi dapprima in Canada e poi negli Stati Uniti insieme al primogenito Archie, a cui si aggiunse nel giugno 2021 Lilibet Diana, ma per loro sembra profilarsi un nuovo trasferimento a breve.

Dove andranno i Sussex

La coppia risiede attualmente in una lussuosa dimora a Montecito in California costata circa 15 milioni di dollari, ma da qualche mese si trova in vendita e presto i Duchi andranno a vivere in una nuova abitazione, seppur poco distante da dove si trovano attualmente, questo quanto trapela dal Mirror.

Rimanendo nello stesso stato della costa occidentale degli Stati Uniti, la loro nuova casa si troverebbe a circa 15 chilometri da Montecito, e per la precisione a Santa Barbara, andando ad abitare nella Hope Ranch Community.

Prezzi dell’abitazione in cui andranno a vivere e motivazioni del trasferimento

I motivi per cui hanno deciso un tale trasferimento riguarderebbero la poca serenità trovata negli ultimi tempi a Montecito, dove tra diversi casi di criminalità ed un leone aggiratosi da quelle parti, la serenità dei Sussex e dei loro figli aveva portato la famiglia a registrare qualche timore di troppo.

Nella nuova dimora, Harry e Meghan, insieme ai figli, potranno ricevere quella tranquillità venuta a mancare nell’ultimo periodo. Il costo dell’abitazione si aggirerebbe sui 22 milioni di dollari, 7 in più rispetto a quella attuale, e sarebbe comprensiva di spiaggia privata, country club e percorso equestre, per dare sfogo ad un’intramontata passione di famiglia.