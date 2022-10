Uomini e Donne, il drammatico racconto di Gemma Galgani: “Ho perso un figlio”

Una delle protagoniste di Uomini e Donne in versione Over, Gemma Galgani, ha appena fatto una confessione su quando perse il figlio, ecco il racconto della dama su un fatto drammatico accaduto nel suo passato.

Quando nel 2010 Uomini e Donne allargò gli orizzonti alle persone più mature, Gemma Galgani colse subito l’occasione divenendo tra le protagoniste del programma condotto da Maria De Filippi, e dove tuttora è rimasta nel ruolo di dama, alla ricerca dell’uomo ideale con cui poter vivere.

Nel corso degli anni, la donna torinese ha avuto diverse storie, da Giorgio Manetti a Maurizio Guerci, ma non ha ancora trovato l’amore ed in questa stagione spera ancora di poterci riuscire.

Prima dell’esperienza nel dating di Canale 5, la Galgani si era sposata da giovane, ma dopo soli 6 mesi il matrimonio si concluse, in seguito ha avuto una lunga relazione con un architetto di Fiuggi, mentre da un punto di vista lavorativo si è occupata di teatro come direttrice di diverse strutture a Torino.

Cosa è accaduto

Pur avendo avuto storie importanti prima e durante il percorso nel programma televisivo, nella sua vita la Galgani non ha mai avuto un figlio, suo grande desiderio ma mai realizzato, anche se in passato è stata molto vicina ad averne uno, ma non nel momento ideale.

Come narrato dalla dama piemontese in Uomini e Donne Magazine, quel momento arrivò quando aveva quasi 40 anni, ma si trovava insieme ad un uomo non ritenuto da lei la persona adatta con cui crescere un figlio, motivo per il quale abbandonò quell’idea.

Il suo racconto

Ecco cosa ha dichiarato nell’intervista al Magazine della trasmissione: “Alla fine non l’ho fatto perché aspettavo l’uomo giusto e per la mia generazione farlo a 40 anni sembrava tardi“.

La diretta interessata ha poi sottolineato: “Ero disposta a diventare madre single, ma alla fine il bambino l’ho perso, se ripenso a quanto mi è accaduto, neanche uno psicanalista è riuscito a farmi uscire da tutto quel dolore“. Un racconto inedito quello di Gemma Galgani, la quale si trova adesso concentrata a trovare l’uomo giusto in questa stagione di Uomini e Donne, chissà se nelle prossime puntate ci sarà qualche nuova speranza per lei.