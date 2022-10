La Regina Camilla e la Principessa Anna hanno un uomo in comune nel loro passato | Chi è

Tra l’attuale Regina Consorte Camilla e la Principessa Anna vi sarebbe stato un uomo in comune nelle loro vite, ecco di chi si tratta e la vicenda legata alle due donne con tale persona.

Del tradimento di Carlo a Diana si sa molto, se non troppo, diverso tempo prima del divorzio con la moglie, l’allora erede al trono stava insieme a Camilla Shand, diventata poi Parker Bowls dal cognome del primo marito Andrew.

Proprio quest’ultimo è stato per diverso tempo un ufficiale dell’esercito britannico, il quale sposò Camilla nel 1973, una relazione piuttosto duratura, ma circa 20 anni dopo il loro matrimonio vi furono le prime crepe.

In quel periodo si riscontrò nella coppia un avvicinamento reciproco e sospetto verso gli Windsor, se lei si avvicinò in modo netto e deciso nei confronti del Principe e futuro Re Carlo, da tempo l’ufficiale aveva avuto modo di conoscere Anna, vale a dire la secondogenita della Regina Elisabetta e di Filippo.

Le ultime voci

Secondo una recente ricostruzione, la vicenda è stata delineata nella serie televisiva britannica The Crown, la quale sta avendo diverso successo e dove sono narrate le varie storie della Famiglia Reale.

Tra queste vi sarebbe anche la storia tra Anna ed Andrew Parker Bowls, conosciuti nei primi anni ’70, poco tempo prima del matrimonio di lui e con la passione in comune per i cavalli, tanto da far considerare la figlia della Principessa, l’argento olimpico di equitazione Zara Philips, come sua figlioccia.

Cosa è accaduto

I fatti sarebbero risalenti all’inizio dell’estate del 1970, quando i due si conobbero in occasione di un invito da parte della Famiglia Reale all’allora ufficiale britannico, per motivi di sovrapposizione con Carlo e Camilla saltarono entrambi i legami sentimentali.

Se poi Camilla ha avuto modo di legarsi prima ad Andrew Parker Bowles e poi all’erede al trono, Anna rimase in ottimi rapporti di amicizia con l’ufficiale, seguendo di frequente gare di cavalli, la loro grande passione. Attualmente la Principessa sta con l’ammiraglio Timothy Laurence, mentre lui si è legato in seconde nozze con Rosemary Pitman, divenendo vedovo in seguito alla sua morte avvenuta nel 2010 a soli 69 anni.