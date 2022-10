GF Vip 7, Ginevra non ci sta: “Giorni di inferno, odio contro di me”

In seguito alla squalifica dalla casa del Grande Fratello Vip che l’ha vista coinvolta nella puntata di lunedì scorso, Ginevra Lamborghini è tornata per la prima volta sui social.

La cantante, dopo essere stata ospite in studio durante la diretta di giovedì 6 ottobre, ha deciso di parlare a cuore aperto con tutti i suoi follower. Tramite una Ig story, l’ex gieffina ha raccontato il difficile momento che sta attraversando.

A causa della spiacevole situazione creatasi inerente alla faccenda di Marco Bellavia, si può tranquillamente affermare che la settima edizione del Grande Fratello Vip non sia iniziata nel migliore dei modi. Alcuni dei “vipponi”, infatti, non hanno mostrato alcun tipo di empatia nei confronti di Marco. Per questo motivo, la produzione del reality ha attuato dei severi provvedimenti disciplinari.

A subire le conseguenze maggiori sono stati Giovanni Ciacci, eliminato dal gioco per volere dei telespettatori tramite un televoto flash, e Ginevra Lamborghini per la quale, invece, c’è stata la squalifica immediata.

Tuttavia, c’è da ammettere che Ginevra si è subito mostrata dispiaciuta e pentita per il mondo in cui si è comportata con Marco Bellavia, e ha subito provveduto a chiedere scusa pubblicamente al suo ex coinquilino. La sua ammissione di colpa, però, non è bastata per risparmiare alla Lamborghini gli attacchi degli utenti del Web. Dopo averne parlato nella puntata di giovedì 6 ottobre, Ginevra è intervenuta anche sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove ha deciso di esporsi in prima persona con tutti i suoi follower.

Il ritorno sui social di Ginevra Lamborghini

Nel corso della puntata di giovedì 6 ottobre, Alfonso Signorini ha invitato Ginevra Lamborghini a tornare nella casa del GF Vip 7 per incontrare i suoi ex compagni di avventura. Il momento, specie quello condiviso con Antonino Spinalbese, è stato molto emozionante. Dopo la qualifica, però, come lei stessa ha affermato durante la diretta, Ginevra ha ricevuto molti attacchi da parte degli utenti del Web. Ed ecco, a tal proposito, le parole che la Lamborghini ha voluto utilizzare per aprirsi con i suoi follower tramite una Instagram story: “Oggi per me è stata una giornata molto importante. Tornare in quello studio è stato difficile, ma è grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto che sono riuscita a tornare a testa alta. Non vi nascondo che vengo da quattro giorni di puro inferno. Quattro giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e, di riflesso, sulla mia famiglia, ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore. Ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora, con fatica, sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo, e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita. Oggi, più che mai, mi sento di aver compreso appieno il mio errore, e di questo ne farò tesoro”.

Il sostegno dei fan

Dopo aver illustrato la difficoltà di affrontare questo brutto periodo, Ginevra Lamborghini ha dedicato un pensiero a tutti coloro i quali che, nonostante tutto, in questi ultimi giorni le hanno dimostrato comprensione e sostegno.

“Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine”, ha continuato l’ex gieffina, “ho trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà e, infine, anche se non di tutti, il vostro perdono. E di questo ve ne sono infinitamente grata. […] Per questo e per tanti altri motivi io vi ringrazio con tutto il mio cuore un po’ ammaccato. Vi prometto che tornerò a splendere più luminosa che mai”.