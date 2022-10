Harry e Meghan, come sono nel quotidiano: il ritratto inedito

Sono, da sempre, i membri più chiacchierati della famiglia reale britannica. Di chi si tratta? Del principe Harry e di Meghan Markle, ovviamente. Essi, inoltre, sono anche i protagonisti dell’ultimo libro dell’autore e giornalista Valentin Low il quale ha rivelato nuovi e interessanti dettagli sulle personalità dei duchi del Sussex.

Da quando il 19 maggio 2018 sono convolati a nozze, Harry e Meghan non hanno mai smesso di far parlare di sé. La cosiddetta “Megxit“, infatti, è ancora oggi uno degli argomenti più trattatati dalla stampa, nonostante oramai i duchi vivano stabilmente in America, lontani da Londra, dai Windsor e da tutto ciò che riguarda la monarchia britannica.

In seguito alla decisione di costruire la loro vita oltreoceano, infatti, le visite in Gran Bretagna dei duchi del Sussex sono diventate sempre più sporadiche, cosa che ha messo in risalto ancor di più i problemi relazionali che intercorrono tra Harry e tutti gli altri membri della sua famiglia. Tutti noi, ovviamente, siamo a conoscenza solo di ciò che ci capita di leggere sui giornali o di ascoltare in televisione, ma stando a quanto rivelato dal corrispondente del Times Valentine Low nel suo ultimo libro, esistono molti aneddoti inerenti a Harry e Meghan che sono sconosciuti ai più.

Secondo quanto si apprende tra le pagine del libro del giornalista, dal titolo Courtiers: The hidden power behind the crown, infatti, sembra che il duca di Sussex abbia delle vere e proprie ossessioni. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Ciò che non sappiamo del principe Harry

Ospite del programma Good Morning Britain, Valentin Low ha presentato il suo libro sui duchi del Sussex, Courtiers: The hidden power behind the crown, pubblicato il 6 ottobre. In tale occasione, il giornalista si è lasciato andare a delle scottanti rivelazioni le quali sono anche state riportate dal Daily Mail. “Harry era ossessionato dai media”, sostiene Law. Quest’ultimo, successivamente, ha anche rivelato che sembra che il principe mettesse sempre alla prova il suo staff quando viveva a palazzo, per essere certo di potersi fidare di tutti i suoi collaboratori: “Era un continuo test di lealtà: ‘Mi proteggerai? O sei già diventato uno di loro che non combatterà per me?’. Era sfiancante”.

Le rivelazioni su Meghan Markle

Nel suo ultimo libro, Valentin Low si è soffermato anche sulle conseguenze che la presenza di Meghan Markle ha avuto sul suo ex entourage, sostenendo che alcuni di essi, dalle informazioni raccolte, l’avrebbero definita addirittura una “sociopatica narcisista“.

Secondo quanto affermato dal giornalista a Good Morning Britain, inoltre, sembra che l’intero ex staff dei duchi di Sussex abbia avuto delle serie difficoltà a lavorare con loro: “Penso sia stata un’esperienza molto difficile per alcuni di loro. Come ho rivelato lo scorso anno, sono state rivolte accuse di bullismo a Meghan. Mi hanno detto che alcune persone sono state completamente distrutte”.