Gf Vip, la dichiarazione choc di Gegia su Marco: “Voleva fare cose a letto con me”

Una dichiarazione choc di Gegia sta facendo il giro della rete. La vippona ha lasciato tutti di stucco, i telespettatori sono increduli dinnanzi alle sue parole. Ma cosa ha detto la concorrente del Grande Fratello Vip e perchè so è sollevato un caos mediatico? Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, Gegia lascia tutti di stucco: “Voleva fare cose a letto con me”

Il caso di Marco Bellavia ha suscitato non poca indignazione. Il pubblico si è nettamente schiarato dalla sua parte, condannando categoricamente gli atteggiamenti che alcuni concorrenti hanno messo in atto nei suoi confronti. In seguito all’uscita del conduttore dal reality show, in casa gli inquilini hanno iniziato a confrontarsi circa l’accaduto. Sul web nel frattempo si è scatenata la bufera, alcuni utenti hanno aspramente criticato le parole di taluni nei confronti di Marco Bellavia.

Ma, nelle ultime ore, nuove e scottanti dichiarazioni sono venute a galla. Gegia, mentre si trovava in salotto con Charlie Gnocchi, ha detto: «Con questo fatto di Marco tutti dicono ‘che merd* che è Gegia’». Secondo la vippona, le cose sarebbero andate in modo diverso.

Grande Fratello Vip, Gegia svela la sua verità: “Voleva fare… Stare a letto”

«Voleva fare cose nel letto! – ha detto a chiare lettere – Perciò io gli ho detto che non stava bene. Voleva fare… Stare a letto con me. Eh sì… Io gli ho detto ‘sei matto? Tu non stai bene’. Io stavo scherzando, sì. Ma non l’avrei fatto lo stesso». Gegia ha così motivato alcune parole che ha rivolto a Marco.

Le sue dichiarazioni non sono passate in sordina, il pubblico le ha captate immediatamente, ed in tantissimi hanno preso le difese di Bellavia. Ora, sul web in tantissimi hanno chiesto che venga fatta chiarezza sulla faccenda, e si ipotizza che il conduttore Alfonso Signorini nel corso della prossima puntata del programma, in onda Lunedì 10 ottobre, potrebbe approfondire la questione, mandando in onda le registrazioni. Si tratta di supposizioni, ma al momento i telespettatori rivendicano chiarezza.