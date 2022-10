Iliad e Fastweb pronti a coprire tutta Italia con la FTTH; parte una collaborazione spettacolare per internet ultraveloce

L’unione fa la forza. Sia di chi sta investendo sulle reti sempre più veloci, sia di tutti gli utenti che richiedono a gran voce uno sviluppo online direttamente proporzionale alle infinite offerte (in streaming ma non solo) di un mondo sempre più tech e smart.

E’ questo l’obiettivo fra due degli operatori che vanno per la maggiore: Iliad e Fastweb uniscono i propri intenti per un ambizioso progetto che potrebbe far svoltare l’Italia per questo riguarda la FTTH, acronimo di Fiber to the Home.

In soldoni è quella rete in fibra ottica che arriva direttamente a casa, senza fermarsi all’ultimo miglio. Importante questo concetto per tutti gli italiani che si legano a un operatore, sottolineateglielo prima di firmare contratti, fin troppo spesso si dà per scontato.

Un passo importante e ultraveloce

Comunque, Iliad e Fastweb sono pronte a coprire tutta Italia con la FTTH; una collaborazione spettacolare nel segno di un internet ultraveloce.

L’unità italiana del noto operatore francese e il fornitore di servizi italiano di proprietà di Swisscom hanno firmato un accordo in base al quale Fastweb fornirà l’accesso alla sua rete FTTH, consentendo a Iliad di offrire banda larga ad altissima velocità agli utenti in tutta Italia.

L’accordo si aggiunge al portafoglio all’ingrosso di iliad per la copertura in fibra e consolida ulteriormente la sua presenza nel mercato della connettività FTTH in Italia. L’iniziativa Fastweb e gli accordi con altri operatori dovrebbero, entro l’inizio del 2023, consentire a Iliad di offrire la banda ultralarga a oltre 10 milioni di unità abitative.

Fastweb ha affermato che l’accordo è un ulteriore passo nel suo ambizioso piano di investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione e conferma il suo impegno a offrire ai propri utenti tecnologie all’avanguardia, aggiungendo un importante cliente al proprio portafoglio wholesale.

Ad oggi il numero di clienti che accedono alle reti tramite la divisione wholesale ha superato le 400.000 unità, segnando un incremento di oltre il 100% rispetto all’anno precedente. La rete a banda larga FTTH che Fastweb mette a disposizione degli altri operatori in modalità wholesale dovrebbe coprire entro il 2025 oltre 14,5 milioni di abitazioni sul territorio nazionale.

“Con questo accordo Fastweb rafforza la propria strategia di presenza nel mercato wholesale della connettività a banda ultralarga”. Commenta così l’importante accordo Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb. “Oltre a fornire servizi a banda ultralarga a famiglie e imprese, mettiamo a disposizione di altri operatori la nostra eccellente infrastruttura per accelerare la diffusione dei servizi a banda ultralarga in tutte le aree del Paese. Siamo orgogliosi che iliad, che da poco ha lanciato i suoi servizi nel segmento della linea fissa, abbia deciso di affidarsi alla nostra rete e al nostro know-how tecnologico”.

Gli risponde Bendetto Levi, da pari grado: “Il nostro obiettivo è offrire ai nostri utenti il miglior servizio di connettività in fibra in aree sempre più grandi del Paese – spiega l’ad di Iliad – l’accordo con Fastweb è un passo importante”.

