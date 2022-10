Sbanda e l’auto va a finire in un fiume, muore attrice 28enne: nei guai il fidanzato, alla guida senza patente

Il dramma è occorso in Spagna, dalle parti di Pontevedra. A perdere la vita una stella nascente del cinema spagnolo, Beatriz Álvarez Guerra

Un’auto ha sbandato in modo improvviso ed è finita fuoristrada, in un fiume, dopo un volo di circa dieci metri. Ha perso la vita in questo modo la giovane promessa del cinema spagnolo Beatriz Álvarez Guerra, a soli 28 anni.

La ragazza era sul sedile passeggero e alla guida del veicolo c’era il suo fidanzato, un giovane di 24 anni, che portava il mezzo senza patente. Ecco perché ora è finito in seri guai. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio dalle parti di Pontevedra, in Spagna. La giovane attrice, dopo aver fatto una lunga gavetta, tra teatro, serie tv, cortometraggi, si stava facendo conoscere ed era quella che si può considera una vera stella nascente nel firmamento attoriale spagnolo.

Beatriz viveva a Madrid, ed era insieme al suo compagno in Galizia, quando per ragioni su cui sono attualmente in corso accertamenti, l’auto su cui erano a bordo, con alla guida il 24enne, dopo lo sbando è finita nel fiume Amofrei de Cotobade.

La zona in cui è deceduta la ragazza, è un’area in cui vi sono delle curve molto pericoloso, come riporta un sito spagnolo, 20minutos.

Ora il fidanzato è in guai seri

Il compagno dell’attrice, 24 anni, ma di cui non è stata diffusa l’identità, è uscito illeso dall’incidente, riuscendo a tirarsi fuori dall’abitacolo. Non è però riuscito a salvare la sua fidanzata. Preso dalla disperazione, ha subito contattato i soccorsi, chiedendo ad altri automobilisti di dargli una mano, ma la macchina ha cominciato a sprofondare in modo lento inghiottita dal fiume.

I soccorritori sono poi sopraggiunti in loco, ma non hanno potuto far nulla per salvare la 28enne, che oramai era già morta.

Dopo la tragedia, il 24enne, che come la fidanzata abita a Madrid, ma è originario della Galizia, è finito in manette, perché la Guardia Civil è venuta a scoprire che non ha la patente, ergo non poteva guidare. A seguito di un interrogatorio, ha fatto valere la facoltà di non rispondere, e ora è denunciato a piede libero per omicidio colposo e per aver violato il Codice della Strada.