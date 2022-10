Forte esplosione in una stazione di servizio: muoiono in tre, decine i feriti

La drammatica esplosione è occorsa in una stazione di servizio che si trova in un villaggio irlandese. Il bilancio temporaneo è di tre decessi e decine di feriti

Una fortissima esplosione si è verificata in una stazione di servizio nel villaggio irlandese di Creeslough, come riporta la Bbc. L’esplosione ha causato la morte di tre persone e decine di individui hanno riportato lesioni.

Per ora non sono note le cause precise del violento scoppio, ma da quanto spiega un consigliere comunale locale, John O’ Donnell, sarebbe una fuga di gas. Sul posto sono giunti i soccorritori che hanno operato per tutta la notte. L’esplosione ha apportato seri danni anche a due palazzi residenziali posti di fronte alla suddetta stazione.

Alcune persone rimaste ferite, scrive il Telegraph, sono state accompagnate con l’elicottero dal nosocomio universitario Letterkenny, dove li avevano inizialmente sottoposti a ricovero, a Dublino.

Aggiornamento

Da quanto riporta Rai News, nel frattempo, il bilancio dei morti è lievitato a sette decessi. La polizia ha inoltre comunicato che altre 8 persone sono attualmente ricoverate in nosocomio. I soccorsi, come detto, hanno visto coinvolti polizia, vigili del fuoco, ambulanze e guardia costiera. Una grande mano è sopraggiunta in loco anche dall’elicottero ambulanza dell’Irlanda del Nord.

Stanno continuando a cercare persone che possono essere rimaste coinvolte nella violenta esplosione. Il primo ministro irlandese Michael Martin, è rimasto sconvolta da quella che lui stesso ha definito una “devastante esplosione“.