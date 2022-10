Camion-bomba esplode e incendia il ponte di Crimea [VIDEO]

Un camion-bomba esplode e provoca un incendio sul ponte più lungo d’Europa che collega la Russia alla Crimea.

Le autorità russe accusano Kiev di aver progettato e eseguito l’attentato. Crollata una parte del ponte.

Le fiamme avvolgono il ponte della Crimea. Brucia la parte ferroviaria del ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea. Gli archi che sostengono l’infrastruttura strategia sono ancora intatti. Sospeso il traffico sul doppio ponte, ferroviario e automobilistico, il più lungo di Russia e Europa coi suoi 18,1 chilometri.

All’origine dell’incendio l’esplosione di un camion-bomba che a sua volta ha innescato le fiamme sulle cisterne piene di carburante che si trovavano sulla parte ferroviaria del ponte. Il rogo interrompe i collegamenti tra la penisola di Taman, nel territorio di Krasnodor in Russia e la penisola di Kerc in Crimea, il territorio annesso da Mosca dopo l’invasione del 2014. Il ponte è stato progettato dopo l’annessione. Il presidente Vladimir Putin lo ha inaugurato il 23 dicembre 2019.

Il camion-bomba ha incendiato sette vagoni che trasportavano carburante su un treno merci. A riferirlo è stata la Tass, che cita il centro informazioni del Comitato nazionale antiterrorismo di Mosca: “Oggi alle 06:07 sulla parte automobilistica del ponte di Crimea dal lato della penisola di Taman, un camion è stato fatto esplodere, provocando un incendio su sette serbatoi di carburante di un treno che si muoveva in direzione della penisola di Crimea. C’era un crollo parziale di due campate automobilistiche del ponte”. Non avrebbe subito danni invece l’arco sopra la parte navigabile del ponte.

Dito puntato contro Kiev

Il presidente del Consiglio di Stato della Crimea, Vladimir Konstantinov, punta il dito contro Kiev. E ha garantito che i danni dell’attacco verranno riparati quanto prima. L’incendio, informano le autorità russe della Crimea, non ha fatto vittime. Sono crollate due campate della parte automobilistica del ponte, portando al blocco del traffico automobilistico e ferroviario. Sarà sostituito da un traghetto che attraversa lo stretto di Kerch.

Ad ogni modo, ha rassicurato il consigliere del Governo russo in Crimea Oleg Kryuchkov, la penisola ha scorte di carburante e cibo a sufficienza. Per le auto in procinto di attraversare il ponte e rimaste bloccate a Kerch le autorità hanno allestito un parcheggio con acqua e bagni, informa sempre la Tass.

La compagnia Grand Service Express, che gestisce il trasporto passeggeri attraverso il ponte, ha annunciato la creazione di un quartier generale operativo per l’emergenza. Mentre Putin ha creato una commissione governativa per far fronte all’emergenza ed è in costante contatto col primo ministro Mikhail Mishustin, il vice primo ministro Marat Khusnullin, il ministro per le emergenze Alexander Kurenkov e il ministro dei trasporti Vitaly Savelyev, e con i responsabili delle forze dell’ordine.