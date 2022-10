Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: Roberta e Riccardo insieme a cena [FOTO]

La dama Roberta Di Padua e il cavaliere Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne beccati a cena insieme a Roma: cosa sta accadendo tra i due? Scopriamolo insieme.

Loro sono due grandi protagonisti del programma cult di Canale 5, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi tutti i giorni in daytime, Uomini e Donne. Stiamo parlando della dama Roberta Di Padua e del cavaliere Riccardo Guarnieri.

Roberta Di Padua è tornata da questa stagione dopo diversi anni. La dama oggi è single e cerca il grande amore nel parterre più famoso del piccolo schermo. Nelle prime settimane del programma ha approfondito la conoscenza con il cavaliere Alessandro.

Il cavaliere Riccardo Guarnieri, invece, è tornato nella seconda metà della scorsa stagione e subito si è riavvicinato alla sua storica ex compagna, ovvero la dama Ida Platano. Tra i due, come sappiamo, è però finita in malo modo, con accuse e frecciate al veleno da ambo le parti.

Lo scatto dei due

Come ricorderanno i telespettatori, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno avuto una relazione, durata poco tempo, negli anni scorsi. Quest’estate, la dama, ha rivelato che i due si sono riappacificati e che tra loro oggi c’è un ottimo rapporto. Ma c’è soltanto questo? Il dubbio lecito anche perché la nota esperta di gossip e mondo dello spettacolo, Deianira Marzano, in una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, ha postato uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Si tratta di una segnalazione di un suo followers: ad un tavolo, a cena, si vedono proprio Di Padua e Guarnieri. I due, in questi giorni, sono a Roma per registrare due puntate di Uomini e Donne.

Non sappiamo, quindi, dal momento che stanno andando in onda in questi giorni puntate registrate giorni fa, se si tratta di una cena tra amici oppure se i due, all’interno del programma, si stanno frequentando di nuovo. Bisognerà attendere qualche ulteriore scoop a riguardo, ma di certo non ci sarebbe nulla di nulla se si trattasse di un’uscita tra amici. Del resto, proprio alcune settimane fa, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno rivelato di essere andati a cena insieme per riallacciare i rapporti tra loro.

Lo scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Intanto, nella puntata andata in onda nella giornata di ieri su Canale 5, abbiamo assistito ad un duro faccia a faccia tra Roberta Di Padua e Ida Platano. La prima ha infatti detto alla dama siciliana: “Ti sei innamorata tre volte in un mese”.

Parole che hanno finito per accendere una bagarre in studio: da una parte, Maria De Filippi ha difeso Ida dagli attacchi, dall’altra Tina Cipollari ha invece dato ragione a Roberta, spiegando che Ida è ancora legata a Riccardo.