Verissimo, Anticipazioni 8 e 9 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Nel fine settimana, Silvia Toffanin avrà numerosi ospiti nel programma Verissimo, ecco chi ci sarà secondo le ultime anticipazioni sabato 8 e poi domenica 9 ottobre nel programma di Canale 5 condotto dalla presentatrice veneta.

Nuovi appuntamenti con il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, padrona di casa da diversi anni di uno dei programmi di punta della rete ammiraglia Mediaset, le cui puntate sono raddoppiate dalla scorsa stagione, aggiungendo quella di domenica pomeriggio.

Nelle prime puntate della stagione sono stati già diversi gli ospiti in studio del programma di Canale 5, alcuni anche internazionali come nel caso di Sylvester Stallone ed Anthony Delon, figlio di Alain.

La scorsa settimana vi erano state poi diverse promozioni, dalla presenza di Belen Rodriguez per le Iene, passando per Vanessa Incontrada prossima a condurre Striscia la Notizia, finendo per la coppia di Mattino Cinque formata da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Chi ci sarà sabato

Ad esserci sabato 8 ottobre ci saranno Francesca Chillemi e Chiara Trom per presentare la fiction Viola come il mare, spazio anche ad un’altra attrice come Sarah Maestri, la quale avrà modo di raccontare la sua storia, dalla malattia appena sconfitta al suo impegno sociale per gli orfani dell’Est.

Adriana Volpe sarà una delle ospiti del primo appuntamento del fine settimana con Verissimo, oltre a lei ci sarà spazio per la musica con Rocco Hunt, infine ci sarà Vera Gemma, reduce dal successo al Festival di Venezia dove ha vinto il Premio Orizzonti come miglior protagonista femminile.

I presenti nella puntata domenicale

Oltre al sabato, ricco il cast dei presenti domenica 9 ottobre, dove ci sarà tempo di emozionarsi con l’intervista a Max Cavallari, al primo intervento pubblico dopo la morte del partner comico Bruno Arena, con cui facevano coppia nei Fichi d’India.

Tra gli altri ospiti, anche Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, bimba scomparsa nel 2004, arrivata per presentare il proprio libro, così come Paolo Bonolis avrà modo di presentare il proprio romanzo. Per l’angolo dell’amore, a Verissimo vi sarà anche Rita Rusic in compagnia del suo giovane fidanzato, l’imprenditore e modello Cristiano Di Luzio, con cui aveva già partecipato a Pekin Express.