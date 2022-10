Francesca Cipriani convola a nozze: il dettaglio sugli inviti che non è passato inosservato

Per compensare i numerosi e tristi annunci di tutte le coppie “scoppiate” nel 2022, finalmente una buona notizia: Francesca Cipriani convolerà presto a nozze! Molti degli inviti sono già arrivati a destinazione e, su di essi, quelle di ora e luogo dell’evento non sono le uniche indicazioni presenti. Curiosi di sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

La presenza di Francesca Cipriani in tv non può di certo passare inosservata. Il suo carattere dolce, simpatico ed esuberante, infatti, è rimasto impresso nel cuore degli italiani, sia dopo averla in vista nei numerosi programmi televisivi a cui ha preso parte, sia in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello.

La conduttrice, infatti, ha varcato la soglia della celebre porta rossa lo scorso anno, in occasione della sesta edizione vip del noto reality. Durante la sua permanenza nella casa, Francesca ha lasciato che il pubblico la conoscesse per quello che lei è realmente, ovvero, un turbinino di emozioni costanti in grado di coinvolgere chiunque abbia intorno. Dietro al suo bellissimo sorriso, però, come da lei stessa rivelato al GF, la Cipriani nasconde anche tante paure e tante fragilità. Le ferite del suo passato, fortunatamente, sono state in parte curate grazie all’incontro con il suo attuale compagno, Alessandro Rossi, con il quale presto convolerà a nozze.

Stando a quanto si apprende dalle pagine di Novella 2000, il matrimonio tra Francesca e Alessandro avrà luogo il 3 dicembre. L’account Instagram “thepipol_gossip”, invece, ha rivelato un altro dettaglio: sugli inviti è stato aggiunto, oltre alle solite diciture, anche il codice iban degli sposi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Francesca Cipriani aggiunge l’iban sugli inviti alle sue nozze

Come precedentemente accennato, è stata la pagina Instagram “thepipol_gossip”, poche ore fa, a portare a galla il dettaglio che Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno aggiunto sugli inviti del loro matrimonio. Ecco, a tal proposito, quanto si evince dal post di cui sopra: “Francesca Cipriani sposerà il suo Alessandro il 3 dicembre. […] Nell’invito spunta un iban con la dicitura: ‘Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!'”. Effettivamente, ragionandoci un po’ su, non ci sarebbe alcunché di strano in ciò che Francesca e Alessandro hanno scelto di fare. Il regalo inviato tramite bonifico, infatti, è soltanto l’evoluzione della classica busta. I due innamorati, dunque, hanno semplicemente scelto di stare al passo con i tempi!

La lista degli invitati

I più attenti ricorderanno, senza dubbio, l’occasione durante la quale Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di matrimonio. Alessandro si è inginocchiato davanti a lei quando la conduttrice si trovava all’interno del casa del Grande Fratello Vip, davanti ai suoi compagni di reality e all’Italia intera.

Al matrimonio di Alessandro e Francesca, dunque, non possono di certo mancare coloro i quali hanno assistito a quel momento così emozionante. Tra gli ex gieffini invitati alle nozze, infatti, figurano Miriana Trevisan; Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme; Katia Ricciarelli; Manila Nazzaro; Giucas Casella; Raffaella Fico; le principesse Selassié e Manuel Bortuzzo.