GF Vip 7: la caduta rovina di Carmen Russo durante la diretta [VIDEO]

Nonostante sia iniziato solamente da poche settimane, il Grande Fratello Vip 7 sembra essere entrato nel vivo della sua essenza. Le dinamiche all’interno della casa (e anche fuori) continuano ad accavallarsi, così come anche il divertimento e, in alcuni casi, dei grandi spaventi. Ecco, a tal proposito, cosa è accaduto a Carmen Russo durante la puntata di giovedì 6 ottobre.

Lunedì 19 settembre la casa del GF Vip ha riaperto i battenti per la sua settima edizione, e dalle personalità dei concorrenti, tutte molto diverse tra loro, si è subito capito che quella in loro compagnia sarebbe stata una stagione scoppiettante. Purtroppo, ciò che è accaduto a Marco Bellavia nessuno se lo sarebbe e aspettato e, senza dubbio, ha smosso in maniera notevole l’equilibrio che pian piano si stava creando tra i nuovi coinquilini.

A fronteggiare questa difficile edizione, dallo studio, la sapiente esperienza di Alfonso Signorini, accompagnato dalle opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e da colei che si occupa di seguire l’impatto del reality sui social, Giulia Salemi. Quest’anno, inoltre, come ospite fissa, c’è anche Carmen Russo che, alla fine di ogni puntata, intrattiene pubblico e “vipponi” con delle meravigliose coreografie della buonanotte.

Nel corso della diretta di giovedì 6 ottobre, però, è successa una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Quando Alfonso, a inizio puntata, ha chiamato Carmen sul palco per anticipare la sua performance, la ballerina è stata vittima di un incidente di percorso. Ecco, a tal proposito, cosa è accaduto.

La caduta di Carmen Russo

Il volo di Carmen Russo QUESTA DONNA DOMINANDO CANALE5 DA SETTEMBRE 2021 #GFVIP pic.twitter.com/IwsdyLGNhI — trashtvstellare (@tvstellare) October 6, 2022

Quando si parla di Grande Fratello Vip, una cosa è certa: è impossibile annoiarsi! Ogni puntata, infatti, è ricca di sorprese, dinamiche, colpi di scena ed emozioni, alcune delle quali sono positive e altre, purtroppo, negative. Giovedì 6 ottobre, però, a proposito di colpi di scena, abbiamo assistito in diretta alla caduta di Carmen Russo, inciampata mentre scendeva un gradino per raggiungere Alfonso Signorini sul palco. Il video di quel momento, ovviamente, è diventato virale, ed è stato “ritwettato” da centinaia e centinaia di utenti, tra cui anche la pagina “trashtvstellare”. Durante la caduta, lo spacco del vestito ha avuto la meglio, e aprendosi ha lasciato intravedere, per una manciata di secondi, la biancheria intima della ballerina. Da atleta e donna sportiva quale è, Carmen si è subito rialzata senza conseguenze con l’aiuto del conduttore, regalandoci sorrisi e battute come solo lei sa fare.

Un incidente dietro l’altro

La puntata del 6 ottobre del GF Vip 7 è stata un susseguirsi di avvenimenti inaspettati. Non solo, infatti, Carmen Russo è caduta in diretta tv (senza farsi male, per fortuna), ma abbiamo assistito anche a una dura discussione che ha coinvolto Alfonso Signorini, Sara Manfuso e Giovanni Ciacci.

Dopo alcuni attimi di tensione, però, il conduttore ha dato un taglio alla situazione, invitando la Manfuso a lasciare lo studio.