GF Vip, Sara Manfuso torna sui social e cambia ancora versione: furia Web

Sara Manfuso è tornata sui social ed ha detto la sua ma, in tanti l’hanno criticata aspramente. Cosa è accaduto e, soprattutto perchè è stata travolta da un mare di commenti negativi?

Sara Manfuso è finita al centro di una bufera social. L’ex gieffina ha ormai lasciato la casa più spiata d’Italia ufficialmente ed è tornata sulle varie pagine social, spiegando come sono andate le cose. Purtroppo, Sara ha ricevuto tantissime critiche, molti utenti infatti hanno condannato il suo atteggiamento. Ma cosa è accaduto di preciso?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini l’ha invitata a lasciare lo studio dopo che, tra loro era sorta una discussione. Sara aveva già manifestato la sua intenzione di abbandonare il gioco, perchè non gradiva che dalle clip emergesse un’immagine di lei non corrispondente al vero, a suo dire.

La Manfuso, abbandonato il gioco e lo studio è tornata sui social, spiegando cosa è accaduto in realtà con Giovanni Ciacci. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GF Vip 7”.

Sara ha poi spiegato che ha subito delle molestie sessuali quando aveva solo 17 anni e, quindi quelle parole le hanno procurato un dolore forte. Poi ancora ha detto: “Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”.

Le sue parole non sono passate in sordine e tanti utenti le hanno lasciato dei commenti negativi. “Veramente lui ti ha chiesto scusa e tu hai cominciato la simulazione”, ha scritto un followers per quanto concerne il video con Ciacci.