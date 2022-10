GF VIP, Belen Rodriguez e la stories su Antonino Spinalbese dopo la puntata | Il colpo di scena

Belen Rodriguez ha lanciato un messaggio al suo ex, Antonino Spinalbese? In queste ultime ore non si fa altro che parlare delle foto postate dalla bellissima conduttrice argentina, attraverso alcune Insta Stories. Ma cosa ha detto la timoniera ed inviata de Le Iene a riguardo del suo ex?

Belen Rodriguez, la conduttrice lancia un messaggio al suo ex, Antonino?

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip e stando alle preferenze del pubblico, sembra essere molto apprezzato. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha un carattere tranquillo ma deciso e, di recente ha parlato del rapporto con l’argentina più amata d’Italia. Antonino ha chiarito che ci sarà sempre un forte legame ad unirli, Belen è la madre di sua figlia ed in quanto tale nutre profondo rispetto per lei.

Antonino ha dunque speso delle parole bellissime per Belen e, nelle ultime ore sembrerebbe a detta di molti fan, che la conduttrice de Le Iene abbia lanciato un messaggio ad Antonino. La timoniera de Le Iene ha postato le foto di un libro che sta leggendo, ed in tanti lo hanno interpretato come un gesto allusivo per l’ex.

Belen pubblica due foto, racchiudono un messaggio per Antonino?

Nella prima si legge: “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all’amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo”. Nella seconda immagine, invece: “Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio […] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa” .

Che sia davvero un messaggio per Antonino? Non si sa, ma in tantissimi sul web hanno colto nelle sue parole una chiara allusione al rapporto d’amore ormai da tempo concluso con Spinalbese. Si tratta di mere supposizioni, è bene precisarlo.