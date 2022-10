Federica Sciarelli, appello ai fan | “A ‘Chi l’ha Visto’, non voglio più che…”

L’amatissima e storica conduttrice di “Chi l’ha visto” si è rivolta ai fan chiedendo qualcosa di molto particolare. Un fatto di inaspettata scaramanzia che ha lasciato tutti un po’ interdetti.

Tra le storiche trasmissioni della Rai ce n’è una da decenni che non sembra temere il tempo.

Vuoi tristemente per gli argomenti trattati, fattostà che “Chi l’ha visto” è una trasmissione seguitissima e molto amata.

Racconta casi di sparizione e dà la possibilità ai telespettatori di contribuire attivamente attraverso le segnalazioni nel ritrovare le persone scomparse.

Federia Sciarelli, appello ai fan. La sua impeccabile conduzione

Da anni, al timone della conduzione, c’è l’apprezzatissima Federica Sciarelli che, durante un’intervista. ha parlato proprio dell’importanza del pubblico per Chi l’ha visto e dell’affetto che le viene ogni volta dimostrato. Sono tanti infatti gli utenti ad apprezzare il suo stile di conduzione e la sua professionalità in una trasmissione dal taglio così complesso. C’è però una richiesta che Federica ha fatto ai suoi fan. “Su di me fanno tante vignette divertenti, le migliori le ho sistemate sul frigorifero di casa. Ma al popolo dei social vorrei dire una cosa: non chiamatemi Sciary, ma Fede, è un fatto scaramantico. Si accorciano i nomi, mai i cognomi” ha spiegato. La sua richiesta ha fatto divertire i fan che non hanno perso occasione di scherzare sui social con la Sciarelli. Tra i tanti commenti al riguardo, si legge ancora il soprannome odiato dalla conduttrice “Anche la Sciary non capisce come la metà di noi”, poi ancora “Sciary ci legge”.

C’è pure chi la ringrazia e la chiama…

Tra i tanti c’è anche chi la ringrazia scrivendo: “Siete voi insieme a noi a fare questo programma, grazie Sciary“. Infine c’è anche chi la chiama Queen, d’altronde lo è per Rai 2, che da anni la sceglie alla guida di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano.