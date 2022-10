Can Yaman, costretto a letto per un problema | Fan preoccupati

Grandi ascolti per “Viola come il mare” che hanno fatto gioire Can Yaman, anche se l’attore al momento non può esultare più di tanto. A Budapest dove sta girando una nuova fiction è stato costretto a letto. Fan preoccupatissime per il suo stato di salute.

Can Yaman e Francesca Chillemi hanno bucato lo schermo, conquistando il pubblico di Canale 5 con la storia particolare di Viola Vitale e dell’ispettore capo Francesco Demir.

I due attori, che hanno legato tantissimo sul set della fiction prodotta da Lux Vide, sono stati costretti a festeggiare a distanza, dal momento che Yaman si trova da diverse settimane a Budapest.

È lì per le riprese della nuova serie tv “El Turco“. L’attore, tuttavia, ha dovuto interrompere il lavoro sul set, poiché costretto a letto.

Can Yaman, costretto a letto per un problema. Cosa le è successo

Qui si terranno le riprese della nuova serie tv targata Dinsey +, El Turco, che vedrà Can catapultato indietro nel tempo. Prima durante l’assalto a Vienna e poi in Italia, accolto dalla comunità di un piccolo paese locale che gli farà cambiare idea sull’importanza dello scontro e sulle reali motivazioni della guerra. Poco dopo la messa in onda di “Viola come il Mare”, Can e Francesca si sono collegati con il programma radiofonico “W L’Italia”, e qui l’attore turco ha ammesso di aver festeggiato l’evento nel suo letto, avendo contratto un brutto raffreddore.

“Dovevo trovarmi in una giungla in mezzo al nulla e dovevo girare, invece sono a Budapest ma a letto con il raffreddore e mi sto riposando. Non mi butto giù di morale, so che andrà in onda stasera, guaderò con calma la serie come tutti voi“.

In isolamento per precauzione

Per preservare la sua salute e quella della troupe, Yaman si è messo in isolamento in attesa di sentirsi meglio, ma non per questo si è lasciato scoraggiare.

L’attore, forte del successo del suo personaggio di Francesco Demir, ha assicurato che si riprenderà presto e ha mandato un affettuoso saluto a Francesca, ma anche a tutti coloro che hanno seguito il loro progetto.