Chiara Ferragni, la foto hot con Fedez: il web impazzisce

Chiara Ferragni è stata travolta dalle critiche a causa di una foto che ha postato sui social. Lo scatto che la ritrae con suo marito Fedez ha sollevato non poche polemiche. Tanti utenti infatti hanno definito la foto “inappropriata” seppur bella. Ma perchè tanto scalpore? Cosa ha generato tanta polemica?

Chiara Ferragni e Fedez travolti dalle critiche, lo scatto non piace

Chiara Ferragni è una delle donne italiane più conosciute ed influenti al mondo. Bellissima e capace ha saputo farsi strada nel mondo dell’imprenditoria digitale, diventando un punto di riferimento. Oltre ad essere professionalmente affermata è anche una donna che ha costruito una bellissima famiglia. La Ferragni è sposata con il cantante Fedez ed insieme hanno avuto due splendidi bimbi, Leone e Vittoria. I followers sono pazzi di loro, adorano seguire le vicende della loro famiglia.

Il successo dei Ferragnez è internazionale, sono tutti letteralmente stregati e rapiti dal loro stile comunicativo, dalla loro sincerità e trasparenza nell’esporsi. Ma come accade per chiunque abbia un successo simile, non mancano le critiche. Proprio di recente Chiara è stata criticata per l’aver postato una foto che la ritrae con suo marito Fedez.

Chiara Ferragni posta una foto ma il web la critica: ” Un po’ too much”

Pur essendo lo scatto bellissimo e delicato ha ingenerato polemiche, alcuni lo hanno definito “troppo intimo”, una parte di vita privata che non andava esposta sui social. I commenti di questo tipo sono stati tantissimi, nonostante la bellezza della foto la condivisione sui social è stata considerata eccessiva e fuori luogo.

Ovviamente i commenti ci sono stati anche tantissimi utenti che hanno fatto i complimenti a Chiara per lo scatto, utenti che hanno colto nel suo gesto un segno di manifestazione di amore immenso nei confronti di suo marito, condividendo con la sua vasta platea di followers una foto che ha catturato un momento magico tra loro.