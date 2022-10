Maria Elena Boschi pronta al matrimonio con Giulio Berruti? Il gossip si scatena

Maria Elena Boschi sta per convolare a nozze con il suo compagno Giulio Berruti? Sembrerebbe proprio di si. La news ha fatto il giro del web, e l’ha lanciata il settimanale Chi.

Maria Elena Boschi sta per sposare Giulio Berruti? La verità

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti vivono una bellissima relazione da circa due anni. Insieme sono felici ed appagati e sembrerebbero essere pronti per convolare a nozze. I due stanno insieme dal 2020 ed ora avrebbero deciso di dirsi si per sempre, ma è davvero così? La news è stata lanciata dal settimanale Chi, che li ha sorpresi in un ristorante a Roma in occasione del 38esimo compleanno di Giulio Berruti.

Si vocifera che il matrimonio, dovrebbe tenersi nel 2023. Insieme sono complici, si amano e la relazione procede a gonfie vela. Solo un anno fa, hanno attraversato una piccola crisi, che li avrebbe spinti sull’orlo della rottura, ma grazie all’amore che li unisce, sono riusciti a superare tutto. Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono quindi pronti per sposarsi e, secondo indiscrezioni il matrimonio si celebrerà nella bellissima campagna toscana.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono pronti per convolare a nozze? Ecco dove dovrebbe tenersi la cerimonia…

Si dovrebbe tenere presso la villa dei genitori di Maria Elena Boschi. Ora ci si chiede se i due abbiano intenzione di avere dei figli. Per il momento si stanno godendo la loro bellissima relazione, sognando il giorno del loro matrimonio.

Intanto sono visibilmente sereni l’uno accanto all’altra e vivono con tranquillità la loro appagante storia d’amore. I fan sognano di poter assistere al giorno del loro si, sono tantissimi infatti i supporter della coppia che li sostengono e li incitano a vivere il loro amore.