Da Elon Musk arriva un regalo inaspettato: usa i satelliti StarLink per farci vedere una bellezza unica

Siete sempre stati curiosi di osservare la Terra da una visuale differente e che non fosse quella del solito satellite spaziale? Allora aspettate, perché è proprio adesso che interviene Elon Musk: ci ha fatto un regalo splendido con il suo servizio Starlink, ed è molto probabile che vi piacerà poiché si tratta di una novità sorprendente oltre che veramente speciale. Ma di cosa parliamo?

Oramai non è una novità vera e propria che i satelliti si occupino pure di scattare determinate immagini all’improvviso, anche perché è sufficiente informarsi il minimo indispensabile per sapere questa informazione. Agenzie importanti come SpaceX sono sempre impegnate con molti lanci di satelliti, compresi gli Starlink dedicati alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza. Sapete che attualmente in orbita ci sono 3179 satelliti di questo tipo con 3133 effettivamente attivi?

È un numero impressionante se ci pensiamo bene, ma questo è normale: la grande azienda di Elon Musk ne ha lanciati 345 in tutto anche se si tratta solo dell’inizio, dal momento che la costellazione satellitare dovrebbe raggiungere le 20.000 mila unità quando sarà completa. Dunque si pensa che nei prossimi anni il lancio dei satelliti di seconda generazione sarà affidato a Starship per via della sua notevole capacità di portare in orbita un carico utile maggiore rispetto a Falcon 9. Ma che cosa è che ci ha davvero colpiti?

Una foto del tutto originale che arriva dallo spazio aperto

Il tema principale dell’argomento, udite udite, non è parlare di altri lanci imminenti, quanto più di un fatto accaduto adesso. Sembra che Elon Musk abbia condiviso per la prima volta un’immagine e un breve video di quello che “osservano” i satelliti Starlink poco dopo il rilascio dal secondo stadio. Dovete sapere che sino a questo momento non era noto che satelliti di questo tipo avessero a bordo una videocamera per effettuare delle riprese, difatti è una sorpresa per ognuno di noi saperlo.

Non per niente si credeva che soltanto durante lo streaming ufficiale di SpaceX fosse possibile vedere quanto ripreso da una videocamera situata sul secondo stadio del Falcon 9, sino al momento della separazione dei satelliti da quest’ultimo in pratica. Ma dal video e dalla foto rilasciata da Elon Musk, invece, si può osservare un nuovo punto di vista, cioè quello di un bellissimo satellite Starlink che scatta una foto inedita dallo spazio.

Ma questo è sicuro, oppure è illegale? Ovviamente lo è, e dobbiamo ringraziare la nuova legge emanata ad aprile secondo la quale non ê più necessario richiedere una licenza al NOAA per inserire videocamere a bordo di satelliti per il monitoraggio tecnico di separazione del carico utile, gestione degli stadi dei razzi e altre operazioni correlate allo spazio aperto. Dalla iniziativa che abbiamo mostratk possiamo arrivare a capire che, in futuro, è possibile che vedremo altre foto notevoli! Speriamo in meglio, e ovviamente non perdiamoci aggiornamenti come questo.