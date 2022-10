TikTok un po’ copia Instagram: ecco la nuova funzione Foto

Gli sviluppatori di TikTok non si fermano un attimo dal pensare a come rendere la loro applicazione sempre più interessante agli occhi degli altri, difatti tendono a proporre delle nuove funzionalità di continuo allo scopo di contrastare i social network di tutto il mondo, come

Instagram ad esempio. Ma in questo caso che cosa ci vuole mostrare di nuovo e mai visto prima?

È passato davvero tanto tempo da quando il nostro amato TikTok ha ottenuto una posizione di rilievo nel suo settore, riuscendo addirittura a superare dei risultati assurdi e che all’inizio sembravano essere troppo complicati da raggiungere, se non impossibile Ma è anche vero che per arrivare a tale esito, beh, l’applicazione non si sia limitata semplicemente a portare delle sue idee, anzi: forse qualcosina la ha pure copiata.

E lo diciamo per via del fatto che, da quel che si sta capendo allo stato attuale, è proprio TikTok che sta copiando Instagram ultimamente con l’introduzione di una funzione chiamata “Modalità Foto“. Sì, avete letto bene: il social network che tutti noi amiamo alla follia potrebbe aver utilizzato una carta diversa dalle altre. Ma in cosa consisterebbe questa nuova opzione? Vediamo di capirci meglio con un approfondimento da manuale.

Una nuova feature molto sospetta

La patch, tecnicamente parlando si intende, consentirebbe agli utenti di TikTok di condividere più foto fisse in un post, insieme alle didascalie e con un massimo di 2.200 caratteri. Le nuove immagini, che possono pure contenere musica tra le altre cose, appariranno nella pagina For You degli utenti insieme ai video. È chiaro che la nuova modalità Foto sta anche rendendo la pagina più simile a Instagram, proprio come avviene con i video TikTok condivisi su Youtube Shorts per fare un esempio concreto.

Resta il fatto che la funzionalità è già usata dai creator per condividere meme riciclati e altri contenuti che sono spesso popolari su Instagram, ma non possiamo negare un fatto che sta insospettendo tutti noi. Ecco perché è ambiguo vedere TikTok copiare la premessa originale di Instagram, ma questo è quanto sta accadendo e nessuno può negare l’evidenza, quindi dobbiamo accettare che anche un social network di questo calibro, a volte, deve ricorrere a qualche trucchetto per vincere la partita e continuare a restare in gioco a lungo.

Ma attenzione, non abbiamo ancora finito: c’è dell’altro che bolle in pentola. Affiancata a questa storia alquanto bizzarra troviamo anche il reportage di Wall Street Journal, dove viene riferito che TikTok sta ancora superando di gran lunga Instagram Reels come tempistiche di visualizzazione giornaliere, di conseguenza gli sforzi effettuati non sono stati sufficienti a rallentare il social network, che ovviamente continua ad avere il primato come miglior app sulla piazza. Ciò, però, non vale a dire che TikTok stia pensando ad ogni singola mossa da far passare come mai visto prima, quando in realtà potrebbe essere una replica; che stia iniziando a perdere la sua trasparenza?