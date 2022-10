Era sparito da due giorni, Daniele ritrovato senza vita: mistero sulle cause

Daniele Pittioni, 32 anni, era scomparso da mercoledì scorso, 5 ottobre. È giallo sulla morte di questo giovane

Era sparito da tre giorni Daniele Pittioni, 32 anni, e per l’esattezza il 5 ottobre da Orsaria di Premariacco, in provincia di Udine. Dopo una serie di ricerche, a cui hanno preso parte sia le forze dell’ordine, sia vigili del fuoco e Protezione Civile, purtroppo, l’amara scoperta.

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, tra Buttrio e Manzano. L’ultima volta che il giovane era stato visto, era stato, per l’appunto, il 5 ottobre scorso. Aveva passato la serata con degli amici, poi è andato via a bordo della sua Harley Davidson e da quel momento in poi si erano perse le sue tracce.

Dopo circa due giorni senza notizie del giovane, i familiari del 32enne, contattati dal suo titolare (Daniele lavorava per un’impresa locale che si occupa di produrre mobili metallici), hanno sporto denuncia per la sparizione del giovane e si è quindi dato il via alle ricerche, che purtroppo si sono concluse ieri nel modo peggiore, ossia con il ritrovamento del cadavere del giovane.

Hanno rinvenuto anche la moto, che si trovava a lato della strada. È mistero sulla dinamica della morte del 32enne. Da quanto si apprende, i carabinieri ipotizzano che il giovane potrebbe aver avuto un sinistro stradale mentre era sulla strada di casa. Gli inquirenti stanno indagando per ricostruire l’accaduto.