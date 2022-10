Madre perde la vita in moto scontrandosi contro una Panda

È accaduto il 6 ottobre scorso, nel primo pomeriggio. La vittima è Sabina Bolognini, 51 anni. Era sposata e aveva dei figli, oltre ad avere un bar

Una madre è morta mentre era in sella a una moto, lasciando tutto un paese sconvolto. Il sinistro è occorso lungo la Metaurense tra due contrade, Ca’Lagostina e San Silvestro, nelle Marche.

Sarebbe stato un sorpasso a rivelarsi fatale. Così avrebbe perso la vita Sabina Bolognini, 51 anni, sulla sua Ktm 390. La sua moto si è scontrata con un’utilitaria che era davanti a lei finendo in un campo, mentre la 51enne è caduta a terra ed è morta.

Il sinistro ha avuto luogo il 6 ottobre verso le ore 15. Bolognini, 51 anni, sposata con figli, aveva un bar chiamato Nerocaffé a Fermignano (Pesaro Urbino).

La dinamica del sinistro

Da quanto ricostruito, una Fiat Panda bianca, che si stava recando a Urbania, era un po’ più avanti rispetto alla moto guidata dalla 51enne. Improvvisamente, il veicolo ha girato verso sinistra per entrare in una strada laterale. Il suddetto cambio di corsia avrebbe preso in contropiede la motociclista che non avrebbe fatto in tempo a frenare oppure non si sarebbe resa conto della svolta e si è schiantata contro il lato sinistro della Panda, perdendo la vita subito.

Il colpo è stato fatale per Bolognini, in quanto ha sbattuto forte la testa, si suppone, urtando il montante. Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori e anche l’eli-ambulanza. In loco anche i poliziotti della locale che si sono occupati di tutti i rilievi del caso.

In quella parte stradale si sono verificati una lunga serie di sinistri letali durante gli anni. La ragione è che c’è una carreggiata stretta con diversi attraversamenti a raso che mettono a rischio la circolazione dei veicoli.

Bolognini adorava viaggiare in moto con il marito, ed entrambi ne avevano una. Ieri, la donna stava andando a Urbania, come già era successo in altre occasioni. Praticava una strada che conosceva approfonditamente e che, essendo fatta di curve e rettilinei, è adatta alla guida con una moto.

In questo caso specifico, l’uscita dalla curva prima dello schianto contro la Panda fa ipotizzare che la velocità fosse moderata, tant’è che la Fiat Panda precedeva la Ktm 390 della donna. Nonostante ciò, l’impatto è stato fatale.