Separazione Totti-Blasi, fissata la data della prima udienza: Rolex VS Borse

Comincia la battaglia legale della coppia. Ma prima della richiesta di separazione, si discuterà delle borse di Blasi e dei Rolex di Totti

Nonostante il silenzio di questi ultimi giorni, dietro le quinte la battaglia legale della coppia Francesco Totti e Ilary Blasi è iniziata. Non è stato ancora inoltrato il ricorso giudiziale da una delle parti, ma è stata fissata la data di una prima udienza: 14 ottobre 2022, come riporta Il Corriere della Sera.

Tale udienza, che si terrà di fronte al giudice civile, vedrà al centro le ormai note borse (di Gucci, Chanel e Dior) di Ilary, che sarebbero scomparse dal suo armadio nella mega villa all’Eur. Ilary ha chiesto che le vengano subito restituite. Dopo la sparizione dei Rolex dell’ex capitano della Roma, che sarebbero stati tolti dalla cassetta di sicurezza e mai più tornati nelle sue mani, Totti le avrebbe prese in “pegno”, pensando di risolvere tutto con un semplice scambio.

«E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso», ha confidato in un’intervista rilasciata proprio a Il Corriere della Sera. Totti ha raccontato al quotidiano che sarebbe stata la sua ex a prenderli. Forse Totti credeva che questa controversia potesse risolversi in modo amichevole.

Non è successo, però. Nei giorni scorsi, come riporta sempre Il Corriere della Sera, il legale di Blasi, Alessandro Simeone, ha inoltrato un’azione di reintegrazione per la restituzione delle borse. Il 14 ottobre verrà discusso il caso.

Nel frattempo, Totti tramite i suoi legali, presenterà a breve ricorso per riprendersi i suoi orologi svizzeri. In realtà, Ilary non potrebbe essere accusata di furto, in quanto si tratterebbe di un fatto occorso in ambito familiare. Secondo il codice penale, c’è un regime privilegiato per il consorte che non è separato legalmente. E Ilary non è ancora legalmente separata dal marito.

Dunque, la battaglia legale tra i due coniugi sarebbe solo agli albori. Il patrimonio da dividere è molto cospicuo e sembrerebbe che nessuno dei due voglia mollare la presa. Tra la villa a Roma, l’abitazione a Sabaudia, una serie di case e azioni aziendali, non sarà semplice. Nel frattempo i due stanno proseguendo ad abitare nella super villa all’Eur, da separati in casa.