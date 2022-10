Tampona auto e fugge a piedi: nel sinistro morte due donne, arrestato 25enne nigeriano

Il giovane, 25 anni, nigeriano, è finito in manette per omicidio stradale e omissione di soccorso. Ecco che cosa è successo

Un 25enne nigeriano ha tamponato una macchina e poi si è dato alla fuga. Ma nel sinistro hanno perso la vita due donne.

Il giovane è finito in manette, per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si è inoltre scoperto, dopo i controlli, che guidava senza patente e anche senza assicurazione. Il tragico sinistro stradale si è verificato passata la mezzanotte tra Novara e Trecate, in Piemonte.

Una macchina, una Fiat Panda pare, su cui erano a bordo quattro persone, per ragioni su cui sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, è stata tamponata dal veicolo guidato dal 25enne, una Kia. Per via di uno scontro violento, tutti e due i veicoli sono finiti fuoristrada e si sono ribaltati.

Due donne morte nell’incidente

Nel sinistro sono morte due donne che si trovavano nei sedili posteriori della macchina su cui viaggiavano in 4. Nello specifico, sono una donna di 48 anni, che ha perso la vita subito nell’impatto, e un’altra di 63 anni che è stata portata d’urgenza in nosocomio al Maggiore di Novara, ma le sue condizioni erano così gravi che è morta un’ora dopo essere arrivata in ospedale. Per ciò che concerne le due persone che invece viaggiavano davanti, sono finite in ospedale, come riporta La Stampa, e la persona alla guida sarebbe in rianimazione, mentre sarebbe illesa l’altra persona seduta nella parte anteriore della Fiat Panda.

Le donne che hanno perso la vita erano lombarde ed erano membri di un coro di Busto Garolfo. Il coro si era esibito al teatro Coccia durante un evento gospel. «Siamo sconvolti per questa tragedia che colpisce tutta la nostra grande famiglia dei cori», spiega Paolo Viana, che dirige il Brotherhood gospel choir di Novara.

Guai per il nigeriano

Alla guida dell’auto che avrebbe investito l’altra macchina c’era un ragazzo di 25 anni nigeriano, che è in Italia in modo regolare, che dopo il sinistro è fuggito a piedi nei campi, e i carabinieri lo hanno trovato in breve tempo. Da quanto si apprende, guidava senza patente e assicurazione.