GF Vip 7, Amaurys Perez rischia di essere squalificato: “Ha chiaramente bestemmiato”

Scoppia un altro caso al Grande Fratello Vip. Questa volta nella bufera mediatica ci è finito Amaurys Perez. Ma perchè il gieffino è al centro di questo polverone? Ecco cosa è accaduto.

Grande Fratello Vip, scoppia un altro caso “bestemmia”, ecco cosa sta accadendo

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere. Dopo il caso di Marco Bellavia, e quello di Sara Manfuso e Giovanni Ciacci sembra proprio che i telespettatori siano attentissimi. Osservano e captano qualsiasi parola dei gieffini. Questa volta nel mirino del pubblico ci è finito Perez, sta infatti circolando in rete un video, dal quale sembrerebbe che il gieffino abbia bestemmiato.

Alcuni utenti hanno segnalato l’accaduto. Pare che il vippone stesse chiacchierando con Patrizia Rossetti, quando avrebbe imprecato. I due stavano parlando, quando i telespettatori hanno sentito un “po**o” e qualcos’altro dopo. In realtà non è chiarissimo cosa abbia farfugliato il pallanuotista, il video che è brevissimo sta circolando velocemente in rete e gli utenti, si dividono tra chi, pensa che si tratti di una bestemmia e chi, proprio no.

Grande Fratello Vip, Perez ha bestemmiato? Il caso…

Al momento non si può affermare che Perez si sia lasciato scappare una bestemmia e, c’è anche da dire che dal video il vippone appare rilassato e tranquillo, cosa che fa presumere che non abbia detto nulla del genere. Si sospetta che possano esserci delle ulteriori verifiche, anche i dubbi restano.

Per scoprire dunque se davvero Perez abbia bestemmiato, non resta che attendere la messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip per fare chiarezza sulla faccenda una volta per tutte. Certo non si può negare che questa edizione del Grande Fratello Vip non sia controversa, le dinamiche che si sono create in casa hanno sollevato non poche polemiche, e a quanto pare ancora si continua a chiacchierare sui Vipponi. Si attende quindi il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini.