Marica Pellegrinelli, uccisa la sua cagnolina: “Avvelenata e pancreas spappolato”. Ira e dolore

Marica Pellegrinelli ha subito un lutto. La bellissima modella ha raccontato ai suoi fan cosa è accaduto. In tantissimi le hanno espresso il loro rammarico per la triste vicenda, spronandola a farsi forza e a reagire. Il fatto ha lasciato i suoi fan di stucco, ma cosa è accaduto nello specifico?

Marica Pellegrinelli, la modella racconta il dramma, fan senza parole

Marica Pellegrinelli ha espresso tutto il suo rammarico per una triste vicenda che l’ha profondamente segnata. La modella, ex compagna di Eros Ramazzotti ha spiegato ai suoi fan che ha dovuto dire addio al suo amatissimo cane. Un evento che l’ha profondamente segnata e l’ha gettata nello sconforto. La modella bergamasca ha raccontato come sono andate le cose, i suoi fan sono rimasti letteralmente di stucco.

Nel bergamasco, già qualche tempo erano state segnalate alcune morti sospette di ben 6 cani, qualcuno pare che posizioni trappole mortali per cani. Anche la sua splendida Atena ha purtroppo perso la vita così e la modella ha manifestato tutta la sua rabbia e la sua tristezza per quanto accaduto.

Lei è Atena. Una cucciola di poco più di un anno. È morta poco fa dopo dolori strazianti. Il veterinario l’ha ricoverata nell’arco di quindici minuti e sedata, è riuscito ad interrompere il dolore ma invano”. Un momento davvero triste, che Marica ha condiviso con i suoi followers, spiegando come sono andate le cose.

“Mio padre e lei stavano facendo una passeggiata, era al cellulare con me, stavamo organizzando il compleanno di mia madre ma la telefonata cade. Atena ha mangiato un boccone avvelenato. Una dose di veleno che avrebbe ucciso un cavallo, che le ha immediatamente spappolato il pancreas”.

Marica Pellegrinelli, lo sfogo della modella fa il giro della rete

Poi ha chiarito che non è la prima volta che si assistono ad episodi del genere: “È la sesta vittima nel giro di un giorno, altri sei sono sopravvissuti con danni irreversibili. Nemmeno un cartello di allerta! Ci penserà mio padre ora, visto che la guardia forestale era già stata allertata!”.

“Ci sono persone perverse e terribili là fuori . Le autorità si stanno muovendo per trovare i colpevoli, è successo presso il sentiero che costeggia la riva del fiume Cherio, a Gorlago, in provincia di Bergamo, da Gorlago e Carobbio degli Angeli sino a Zandobbio! Tante persone della zona mi seguono, spero che questo messaggio possa salvare i vostri cani, Atena è la sesta vittima di oggi, che sia l’ultima: repostate questo messaggio nelle vostre stories e ditelo a più persone possibili se siete di zona!”.