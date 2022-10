La Cina stupisce tutti inseminando le nuvole: così creano la pioggia contro la siccità climatica

L’estate è sempre un periodo molto difficile da affrontare per tutti, tant’è che la stessa Cina non ha potuto fare altro che escogitare un piano dall’iniziativa assurda per riuscire a contrastare la siccità. Che sia folle forse è vero, ma non possiamo mica dire che non sia stato realizzato a fin di bene, e soprattutto senza una progettazione dietro di ore e ore. Ma qual è stata l’idea che ha fatto notizia ultimamente, e come mai è così importante parlarne?

Anche la Cina ha dovuto fare i conti con il cambiamento climatico, il quale si è abbattuto violentemente sul Paese nel corso di poco tempo. Tutt’ora sta avvenendo una violenta ondata di calore che ha sconvolto la popolazione stessa, mentre la siccità ha praticamente prosciugato buona parte delle riserve d’acqua della nazione. Di fronte a questo colossale problema, le autorità hanno pensato che fosse meglio ricorrere ai ripari con una idea innovativa.

In poche parole si stanno rivolgendo alla semina delle nuvole per portare la pioggia. Il tutto è ripreso da alcune immagini satellitari mostrano che il fiume Yangtze che ha raggiunto il minimo storico poiché le precipitazioni sono diminuite del 45% rispetto alla media. Questo dato non ha fatto altro che preoccupare ulteriormente il Governo e anche l’ente che si occupa dell’ambiente, dunque dovevano trovare una soluzione al più presto.

Alle autorità locali è stato consigliato di spruzzare i campi con un agente di ritenzione idrica per evitare che l’acqua evapori o fuoriesca, mentre le fabbriche in alcune parti della Cina sono state costrette a chiudere per via della conrnua domanda di aria condizionata e della carenza di acqua per generare energia idroelettrica.

Gli alti e i bassi di questa situazione

La tecnica utilizzata viene chiamata con il nome di cloud seeding, e al momento pare che sia l’unica soluzione per fermare queste mancanze. Delle province cinesi hanno scelto di usare degli aeroplani per la semina delle nuvole, mentre altre hanno utilizzato missili terra-aria per lo stesso beneficio. Ogni buona azione potrebbe portare a degli ottimi risultati, seppur non si possa sapere se saranno effettivamente utili o meno.

Per tale ragione gli scienziati non sono convinti che sia un mezzo efficace per creare la pioggia, poiché alcuni studi hanno scoperto che le operazioni di semina artificiale hanno avuto un impatto minimo, o quasi del tutto nullo addirittura, sulla quantità di precipitazioni in una determinata stagione. A a queste dichiarazioni, però, ne sono susseguite altre di contrastanti che hanno mostrato l’effettiva efficacia sulle precipitazioni.

Attualmente non esiste una soluzione migliore secondo la Cina, e a giudicare da quello che sta succedendo anche in altre parti del mondo probabilmente è così. E come se non bastasse, a parte il fatto che il nostro pianeta Terra si stia continuando sempre di più giorno dopo giorno, smette persino di rilasciate Co² e a limitare i danni causati dal cambiamento climatico, che come stiamo costatando non sono pochi.