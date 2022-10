Meteo OGGI domenica 9 ottobre | Nuvole e maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 9 ottobre. In arrivo una perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Nord. Pressione in calo, prevalenza di nubi e cielo coperto al Centro-Sud.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà a tratti instabile, soprattutto al Centro-Nord. Pressione in diminuzione, in arrivo una perturbazione al Nord, che porterà maltempo sul Nordovest, con precipitazioni consistenti e di carattere temporalesco. Attesi anche alcuni isolati temporali sui settori degli Appennini centrali. Nubi in aumento sulle Isole Maggiori, con piogge associate soprattutto in Sicilia a partire dalle ore serali. Molte nubi compatte sulle regioni central, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni di tempo instabile. Pressione in calo, una perturbazione interesserà fin dalle prime ore del mattino le regioni del Nordovest e il Trentino Alto Adige. Attesi fenomeni associati, con possibilità di precipitazioni anche intense e di carattere temporalesco. Cielo coperto ma tempo più asciutto sul resto dell’area.

Centro e Sardegna

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile, con pressione in calo. In aumento la nuvolosità, soprattutto su Toscana e sui settori degli Appennini. Possibilità di fenomeni associati sulle aree più interne. Previsto ulteriore peggiornamento nel corso del pomeriggio, soprattutto sulla Sardegna, dove si attendono precipitazioni anche forti. Più asciutto il tempo sul resto dell’area peninsulare.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato anche al Sud. Dopo delle generali condizioni di bel tempo, nel corso della serata previsto un aumento di nubi soprattutto sulla Sicilia, dove il tempo andrà via via peggiorando e potrebbe provocare fenomeni associati soprattutto sull’area nord-orientale.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in rialzo al Nord, su isole maggiori e Salento. Non sono attese variazioni di sorta sul resto della penisola. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono stazionari o in lieve aumento su Emilia-Romagna, regioni centro-meridionali adriatiche, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Si registra invece un calo sul resto del nostro Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli orientali al Nord, meridionali sulle altre regioni con locali rinforzi su Sardegna e ovest Sicilia, tendenti a disporsi da est sul versante Adriatico.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi mare e canale di Sardegna, il Tirreno sud-occidentale, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio. Saranno invece poco mossi tutti i restanti bacini italiani.