Meteo OGGI lunedì 10 ottobre | Tempo in peggioramento

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 10 ottobre. Ciclone in transito, tempo instabile e precipitazioni. Prevalenza di nubi e cielo coperto al Centro-Sud, con rovesci temporaleschi anche molto forti.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte instabile, con cielo coperto o localmente nuvoloso. Previste molte nubi compatte sulle due isole maggiori, con possibilità di rovesci o temporali diffusi a tratti anche intensi, in estensione dalle prime ore del pomeriggio sulle zone tirreniche centromeridionali. In serata annuvolamenti e fenomeni associati previsti in arrivo anche sul resto del Centro-sud. Locali addensamenti compatti sulle alpi occidentali, con deboli fenomeni associati ed estese velature sul resto del nostro Paese.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo stabile su buona parte del Nord. Per effetto del ciclone in transito, il tempo sarà instabile fin dal mattino. Piogge previste sopratutto al Nordovest, con fenomeni anche intensi e di carattere temporalesco su Piemonte occidentale e sui settori alpini. Previste pioggie anche sull’Emilia-Romagna, dove le precipitazioni potranno assumere tratti intensi. Più asciutto e soleggiato, invece, il tempo sul resto del Settentrione. avremo invece un più ampio soleggiamento.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, il ciclone porterà maltempo e/o tante nuvole su buona parte delle regioni. Fin dal mattino sono infatti previste piogge su Toscana e Lazio. Previste molte nubi compatte sulla Sardegna, dove non si esclude la possiblità di fenomeni associati nel corso della mattinata e del pomeriggio. Con il trascorrere della giornata, previsto peggioramentosu tutti i settori centrali, con rischio temporali anche intesi su Toscana e Umbria. Rimane invece più asciutto e soleggiato, invece, il versante adriatico della nostra penisola.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente instabile. Attese fin dalle prime ore del mattino, infatti, piogge anche forti su Puglia, Calabria e Basilicata. Prevista un’attenuazione del maltempo nel corso delle ore serali.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in calo sulle aree alpine centroccidentali, entroterra sardo, Puglia salentina e Basilicata ionica. Si registra invece un lieve aumento su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla dorsale appenninica centromeridionale. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, questi sono in lieve aumento su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale, area friulana e sui rilievi abruzzesi e del Meridione. Non si registrano variazioni significative, invece, sul resto del Paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali con residui locali rinforzi su Puglia centromeridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale. Previsti invece deboli orientali sulla Sardegna e variabili sul resto del Paese.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno localmente molto mossi il mare e il canale di Sardegna, mosso lo Ionio, e da poco mosso a mosso lo stretto di Sicilia. Saranno generalmente poco mossi, invece, i restanti bacini italiani.