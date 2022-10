Regina Elisabetta, i segreti di Westminster| ecco cosa conosceva la monarca

Con la morte della Regina Elisabetta, se ne sono andati diversi segreti custoditi dalla monarca riguardo a Westminster, andiamo a vedere cosa conosceva la regnante all’insaputa degli altri su quanto accadeva nell’Abbazia più conosciuta al mondo.

Sorta nell’XI secolo durante il Regno di Edoardo il Confessore, è situata nel centro di Londra ed è stata realizzata in pieno stile gotico, venne consacarata nel 1065, in oltre 1000 anni ha rappresentato uno dei simboli della Gran Bretagna e della Monarchia, in quanto quest’ultima è proprietaria dell’edificio.

Nel corso dei secoli sono state diverse le funzioni esercitate, mentre di recente sono stati svolti i funerali della Regina Elisabetta, così come era accaduto 20 anni prima alla madre e nel 1997 a Lady Diana.

Diversi sono anche i sovrani sepolti all’interno dell’Abbazia, dove sarebbero molteplici i segreti tenuti nascosti e custoditi dai vari regnanti, anche se in talune circostanze si tratterebbe di leggende metropolitane.

Cosa si cela nell’abbazia

Si discute sui tanti aneddoti di Westminster, a partire dall’origine per cui era stata costruita sono diverse le storie narrate sull’edificio londinese, il quale venne costruito per una promessa fatta da Edoardo di fare pellegrinaggio nel caso in cui si ritrovasse al trono.

Una promessa poi non mantenuta, ma non potendola mantenere, il Papa per non scomunicarlo, lo portò a far costruire la nota Abbazia come luogo di culto. Tra le curiosità ci sarebbe un Santuario in cui viene predetta la fine del mondo. Inoltre, vi è la presenza di un giardino denominato segreto, ma dove ogni visitatore può recarsi ed attraversarlo lo porta a trovarsi in un’altra dimensione.

Le ultime novità a riguardo

Oltre ai funerali, a Westminster si sono svolti diversi matrimoni, tra cui quello di William e Kate Middleton, mentre per quanto concerne le tombe, non sono sepolti soltanto monarchi, ma anche personaggi illustri come Dickens e Kipling. Da alcuni anni, la struttura è considerata Patrimonio da parte dell’Unesco.

Pochi giorni dopo i funerali della Regina Elisabetta II si è svolta a Westminster Abbey l’incoronazione di Carlo III, così come era accaduto ai precedenti regnanti e come accadrà ai suoi successori, questa è l’unica certezza fino a quando resisterà la Monarchia, indipendentemente dall’esistenza di alcuni segreti tenuti nascosti.