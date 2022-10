Katia Ricciarelli, la frecciata ai ragazzi de Il Volo: “Loro non fanno…”

Katia Ricciarelli è un’artista dal talento indiscutibile, ma è anche una donna che non si sottrae mai a esprimere la propria opinione. Ospite del programma Storie Italiane, infatti, la cantante lirica ha affrontato varie tematiche: dai suoi amori passati, fino ad arrivare a commentare la carriera de Il Volo e i gusti musicali dell’indimenticabile Lady D.

La musica italiana è conosciuta in tutto il mondo. Per questo dobbiamo ringraziare i grandi interpreti e cantautori che, con il loro talento, hanno portato in alto l’orgoglio artistico del nostro paese. Tra essi, non possiamo non citare Katia Ricciarelli, soprano di grande successo la quale ha calcato i palcoscenici più rinomati a livello mondiale.

Per anni, abbiamo avuto modo di conoscere solo il lato artistico della Ricciarelli, ma ultimamente, grazie alle sue numerose apparizioni televisive, stiamo capendo pian piano cosa si cela nel cuore e nella mente di Katia. Il più grande racconto della sua vita, probabilmente, la cantante lo ha fatto nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, l’ex gieffina si è raccontata a cuore aperto, mostrando non solo le sue fragilità e le sue paure, ma anche la forza d’animo e l’innata schiettezza che da sempre la contraddistingue.

E della sua schiettezza la Ricciarelli ne ha dato dimostrazione anche di recente, ospite del programma Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. In tale occasione, infatti, Katia Ricciarelli ha affrontato varie tematiche, tra cui figura anche il percorso artistico de Il Volo, la band musicale dai tre giovani tenori.

Katia Ricciarelli: “Ce li hanno rubati…”

Impossibile non conoscere Il Volo, la band musicale tutta al maschile composta da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre artisti, conosciuti anche come “I tre tenori”, nonostante siano molto giovani, hanno già un’importante carriera alle spalle. Il loro talento è sotto gli occhi di tutti, anche di quelli Katia Ricciarelli che, a Storie Italiane, ha affermato quanto segue: “Mi dispiace che sono tre voci che sono state ‘rubate’ al melodramma. Fanno pop, hanno scelto quella strada qua. Io ragiono con la mia testa, il mio mondo è il melodramma. Il pop l’ho fatto dopo, qualcosina. Ce li hanno rubati”. Secondo Katia, dunque, visto il grande talento di cui dispongono, i membri de Il Volo avrebbero dovuto prendere la strada della musica lirica anziché di quella più popolare. Ma chissà che, un giorno, non li vedremo esibirsi insieme.

Una vita piena di incontri importanti

La vita di Katia Ricciarelli è un’insieme di esperienze meravigliose segnate da successo, soddisfazioni e incontri importanti. Impossibile dimenticare, infatti, le due storie d’amore più importanti vissute dalla cantante: quella con il tenore José Carreras e quella con il conduttore Pippo Baudo.

Nella sua lunga e prestigiosa carriera, però, Katia ha avuto modo di conoscere ed esibirsi per numerose personalità di spicco, tra cui anche l’attuale sovrano della Gran Bretagna: re Carlo III. Durante l’intervista rilasciata a Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Ricciarelli ha rivelato che il primogenito di Elisabetta II è un grande estimatore della musica lirica. Su Lady Diana, invece, la cantante ha affermato: “Lei preferiva la musica pop. Una grande donna, un po’ ribelle. Diciamo che non seguiva le regole. Preferiva vedere Elton John, questi qua, insomma”.