Gianni Sperti, la sua passione per Ida | A “Uomini e donne” racconta cosa prova per lei

Gianni Sperti stupisce tutti e in un’intervista racconta quello che pensa di Ida Platano di cui non ha mai nascosto la sua simpatia. Per lei, l’ex ballerino si è sempre messo contro tutti.

A “Uomini e donne” non solo chi cerca l’amore, ma anche chi lo commenta. Ed è così ad esempio che Gianni Sperti non ha mai nascosto la simpatia che prova nei confronti di Ida Platano.

Gianni ha dimostrato più volte di poter essere una spalla per lei nel programma, ballando anche con lei al centro studio. Ma oggi è andato anche oltre, rivelando con tutta sincerità cosa pensa della Platano.

In una nuova intervista sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Sperti confessa di avere una certa curiosità su di lei.

Gianni Sperti, la sua passione per Ida. Cosa ha raccontato sulla donna

Nonostante più volte l’abbia spinta a riprovarci con Riccardo Guarnieri, mostrandosi felice quando cercano un punto di incontro, al magazine di “Uomini e donne” ha invece raccontato: “Mi piacerebbe conoscerla meglio”. Ha poi continuato dicendo: “È una donna sensibile, sincera, non posso nascondere l’affetto che provo per lei”. E non è passato inosservato il bene che prova nei suoi confronti. Mentre con Armando Incarnato non uscirebbe neppure per un aperitivo, in quanto non riesce proprio a fidarsi, con Riccardo il discorso è diverso. Lo vedrebbe fuori per capire finalmente cosa gli passa per la testa quando si tratta di Ida.

Come già riportato nelle anticipazioni tra Ida e Roberta a UeD si è acceso un forte litigio in studio nella puntata di oggi. La Di Padua, tornata nel programma attraverso la questione legata Davide Donadei e Chiara Rabbi, ha avviato una conoscenza con Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo, poco tempo prima di mostrare il suo interesse per Roberta, piangeva per Ida. Vedendolo concentrato sulla Di Padua, la Platano non è riuscita a non scagliarsi contro di lui. È iniziata così inizio una discussione tra le due, che già si erano trovate in una situazione simile con Riccardo Guarnieri. “Ti sei innamorata tre volte in un mese l’anno scorso”, questo l’attacco di Roberta che ha scatenato il putiferio, con Ida che è uscita dallo studio piangendo.

Come era immaginabile Gianni Sperti ha prontamente difeso la parrucchiera bresciana, schierandosi dunque contro la Di Padua in questo caso. Quest’ultima è comunque rimasta perplessa, in quanto in passato l’opinionista ha sempre cercato di difenderla. Invece, questa volta, Gianni è apparso davvero parecchio irritato con Roberta, tanto che c’è stato tra loro un battibecco.

Lo studio in fermento fino a che non interviene Maria

A riportare la calma ci ha pensato Maria, ha tentato in tutti i modi di far capire alle due dame che non dovrebbero litigare. Hanno affrontato situazioni simili e dovrebbero spalleggiarsi, anziché attaccarsi con brutti termini.

“Siete due donne è un peccato questo scambio di insulti, ce la facciamo ad alzarci tutte e due?”, così De Filippi è riuscita far sì che le due si abbracciassero in segno di pace