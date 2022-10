Iva Zanicchi, particolari inediti su Samuel Peron | “Lui è un vero…”

Un vero ciclone Iva Zanicchi, che nel programma della Bordone “Oggi è un altro giorno” ha raccontato la sua idea sul prossimo “Ballando con le stelle” di cui è una delle concorrenti. E su Samuel Peron ha confessato…

Nella puntata del 7 ottobre di “Oggi è un altro giorno” Iva Zanicchi è stata ospite di Serena Bordone insieme a Samuel Peron, suo partner a “Ballando con le Stelle“.

I due hanno creato letteralmente il caos in studio facendo una battuta dietro l’altra, e dando l’idea di cosa ci si può aspettare dalla loro coppia artistica.

Ma non soltanto, Iva con la sua simpatia ha anche raccontato un episodio molto divertente successo dietro le quinte dello spettacolo di ballo più seguito della televisione italiana.

Iva Zanicchi, particolari inediti su Samuel Peron

La cantante dopo aver simulato un passo di Tango non propriamente riuscito alla fine su Samuel ha rivelato: “Pensa che stro**o mi doveva abbracciare e mi ha detto ‘no, non ci arrivo!’ Mi ha detto di dimagrire 3 chili.”. Tutto lo studio è scoppiato a ridere per il modo in cui ha raccontato l’episodio, compreso Samuel Peron, ospite come lei nel salotto della Bordone. La Zanicchi ha poi raccontato la sua idea sulla partecipazione al programma di Milly Carlucci. “Io vado a Ballando per vincere. Tutti dicono che vanno lì per divertirsi… ma io vado con l’intento di vincere.”

E non è detto che la cantante con la sua verve e la sua grinta non riesca nel suo intento, quello di alzare la coppa del programma, salendo sul gradino più alto del podio. Oltre a scherzare, la Zanicchi ha poi ripercorso la sua la sua vita privata e la sua carriera costellata di successi. Le varie partecipazioni ai Festival di Sanremo, e suoi grandissimi successi, che si sono guadagnati la scorsa estate la prima serata di Canale 5 con il programma “D’Iva“.

Un pensiero al marito

Durante la chiacchierata ha anche rivolto un pensiero al marito Fausto Pinna. Qualche mese fa a Storie italiane la cantante aveva detto che l’uomo sta combattendo da tempo contro un brutto male.

Nel salotto di Rai1 è stato ospite anche Guillermo Mariotto, giurato dello show sin dalla prima edizione che ha assicurato: “Nello show Iva sarà una bomba atomica.”