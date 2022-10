Totti, vendetta social contro Ilary (e non solo): la tensione sale alle stelle

Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre più distanti, tra loro c’è un clima di tensione e gli effetti si riverberano anche sul legame con le sorelle della conduttrice.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco come stanno ora le cose tra loro

Al centro del gossip nostrano ci sono ancora loro, Francesco Totti ed Ilary Blasi. Pare che tra loro la tensione si tagli con un coltello e che le cose vadano sempre peggio. Ad alimentare i rumors è stato un particolare che non è passato inosservato al mondo del web. Pare infatti che l’ex capitano della Roma, Francesco Totti non segua più su Instagram le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory, e i rispettivi mariti Ivan e Tiziano.

Il dettaglio social non è sfuggito ai followers più attenti che hanno immediatamente colto cosa stesse accadendo. Si tratta di un’azione che per alcuni potrebbe essere di poco conto, ma che in un’era digitale come quella in cui viviamo, può significare molto. Senza contare che poi, Silvia la sorella di Ilary, si è occupata sino a poco tempo fa della gestione della comunicazione di Francesco Totti, ed il cognato lavorava in una società del Pupone.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la loro separazione è stata un duro colpo per milioni di fan

Un gesto che sembrerebbe segnare la fine del legame familiare con i Blasi, e che preannuncia una separazione tutt’altro che pacifica e serena. Il clima tra i due ex sembra essere sempre più teso, dispettoso, intriso di rancore. La fine della relazione tra loro è stata tumultuosa e chiacchieratissima, ed ancora si parla della loro relazione.

Una storia d’amore durata ben 20 anni, un matrimonio bellissimo dal quale sono venuti al mondo i loro figli, eppure l’epilogo è stato inaspettato, soprattutto per coloro che per anni li hanno supportati ed hanno fatto il tifo per loro. La notizia della separazione ha lasciato milioni di fan di stucco, di fatto sono stati considerati per anni come una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo nostrano.