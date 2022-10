Raimondo Todaro pronto ad eliminare Asia da Amici: “È un disastro”

Asia sta per lasciare Amici? La ballerina del telent show si è lasciata andare ad un lungo pianto, dopo che il suo maestro, Raimondo Todaro le ha detto ciò che pensava riguardo alla sua preparazione. I fan dell’allieva sono sono in allerta, davvero Asia dovrà abbandonare il talent show di Canale 5?

Asia è una delle ballerine più apprezzate della nuova edizione di Amici. La bellissima e talentuosa danzatrice è stata scelta da Raimondo Todaro che son dall’inizio ha detto di credere nelle sue potenzialità. Di diversa opinione è Alessandra Celentano che ha detto a chiare lettere che Asia non è pronta per affrontare un percorso come quello di Amici.

La giovane non mai nascosto di non aver studiato danza presso una scuola, Asia infatti è un’autodidatta, ha imparato attraverso dei video su YouTube dalla sua camera. Raimondo Todaro le ha voluto dare l’opportunità di poter entrare nella scuola, ma ora i telespettatori iniziano a temere che il suo percorso potrebbe terminare.

Asia deve lasciare la scuola?

Tutto è iniziato quando è andato in onda il daytime di Amici 22 nel quale Asia si è lasciata andare ad un sfogo dopo che Raimondo le ha fatto delle correzioni. Todaro le ha detto: “Tu hai una qualità di movimento naturale pazzesca ma sotto è un disastro. Ma è normale, io non voglio giudicarti o metterti pressione. Sono qui per darti una mano e capire”.

Stando alle anticipazioni della puntata di Amici in onda Domenica 9 ottobre pare che Raimondo potrebbe scegliere di sostituire Asia per far entrare una ballerina più preparata. Secondo Todaro, Asia si lascia sopraffare dalla rassegnazione per il fatto di essere indietro rispetto agli altri ballerini della scuola, cosa che inciderebbe sulle sue performance. Si tratta di voci di corridoio, per capire se davvero la ballerina verrà sostituita si deve attendere la messa in onda la prossima puntata del talent, per il momento si tratta di ruomors.